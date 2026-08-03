Bayernliga-Sturmtank & Abwehr verstärkt: Aschaffenburg rüstet nach

Transfer-News in der Bayernliga Nord: Nach dem Neustart in der Bayernliga baut Viktoria Aschaffenburg weiter an seinem Kader für die aktuelle Spielzeit. Neben zwei wichtigen Personalien für die Defensive wechselt mit Julian Wild ein Torjäger vom Würzburger FV zu den Weiß-Blauen.
Der Abgang schmerzt die Würzburger kurz vor dem 3. Spieltag spürbar, doch der FV 04 legte seinem Leistungsträger auf eigenen Wunsch hin keine Steine in den Weg. Der 1,91 Meter große „Sturmtank“ schließt sich ab sofort der Viktoria an. In der vergangenen Saison hatte Wild mit acht Treffern einen wichtigen Anteil am Würzburger Klassenerhalt.
Der Abschied fällt den Unterfranken dementsprechend emotional aus, wie der Verein über seine Kanäle mitteilte: „Für deine Zukunft wünschen wir dir nur das Beste. Bleib gesund, verletzungsfrei und mach weiterhin das, was du am besten kannst: Tore schießen – aber bitte nicht gegen uns!“ Am Schönbusch soll Wild der SVA-Offensive nun noch mehr körperliche Präsenz und Wucht verleihen.
Auch für die Hintermannschaft stellt der Sportliche Leiter Daniel Soldevilla die Weichen. Der 21-jährige Lars Kleiner bleibt den Aschaffenburgern erhalten. Der vielseitige Defensivakteur, der bereits seit anderthalb Jahren am Schönbusch am Ball ist, gilt intern als wichtiger Eckpfeiler.
Zudem sicherte sich der SVA die Dienste von Yannis Frerck. Der 22-jährige Verteidiger besitzt deutsche Wurzeln, verbrachte seine fußballerische Ausbildung jedoch in Australen und fungierte dort zuletzt als Spielführer in der 2. australischen Liga. „Yannis hat uns eindrucksvoll bewiesen, welche Qualitäten er hat. Er war Kapitän seiner Mannschaft, das merkt man ihm an“, „Yannis hat uns eindrucksvoll bewiesen, welche Qualitäten er hat. Wir hoffen, dass er sich hier gut einlebt, dann wird er uns sicherlich weiterhelfen können.“
Aschaffenburg ist erst am Samstag, dem 1. August, in die neue Bayernliga-Saison gestartet. Zum Auftakt feierte die Viktoria einen 4:0-Erfolg gegen den TSV Nördlingen. Der nächste Härtetest folgt bereits am kommenden Dienstag. Um 19 Uhr gastiert Regionalligist Aubstadt in der 2. Runde des Toto-Pokals.