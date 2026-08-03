Bayernliga-Sturmtank & Abwehr verstärkt: Aschaffenburg rüstet nach

Wechselt innerhalb der Bayernliga Nord: Julian Wild geht zu Viktoria Aschaffenburg. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Transfer-News in der Bayernliga Nord: Nach dem Neustart in der Bayernliga baut Viktoria Aschaffenburg weiter an seinem Kader für die aktuelle Spielzeit. Neben zwei wichtigen Personalien für die Defensive wechselt mit Julian Wild ein Torjäger vom Würzburger FV zu den Weiß-Blauen.

Der Abgang schmerzt die Würzburger kurz vor dem 3. Spieltag spürbar, doch der FV 04 legte seinem Leistungsträger auf eigenen Wunsch hin keine Steine in den Weg. Der 1,91 Meter große „Sturmtank“ schließt sich ab sofort der Viktoria an. In der vergangenen Saison hatte Wild mit acht Treffern einen wichtigen Anteil am Würzburger Klassenerhalt.

Der Abschied fällt den Unterfranken dementsprechend emotional aus, wie der Verein über seine Kanäle mitteilte: „Für deine Zukunft wünschen wir dir nur das Beste. Bleib gesund, verletzungsfrei und mach weiterhin das, was du am besten kannst: Tore schießen – aber bitte nicht gegen uns!“ Am Schönbusch soll Wild der SVA-Offensive nun noch mehr körperliche Präsenz und Wucht verleihen.