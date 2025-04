Bayernliga 🗣: Stroh-Engel überzeugt in Landsberg – Erlbach hadert

Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: ┬╗Eine bittere Niederlage heute! Wir fanden gut ins Spiel und gehen in dieser Phase durch ein wundersch├Ânes Tor von Hager Sebastian in F├╝hrung. Dann bekommen wir nach einem unberechtigten Freisto├č das 1:1. Die beiden weiteren Gegentore fallen aus unserer Sicht aus stark abseitsverd├Ąchtiger Position. Nichtsdestotrotz m├╝ssen wir uns heute auch an die eigene Nase fassen, da wir nicht die Intensit├Ąt wie in den letzten Spielen auf den Platz gebracht haben. Auch Kompliment an Sonthofen, die ein starkes Spiel gezeigt haben.┬ź