Nach zuletzt zwei Siegen am Stück lassen die Junglöwen (blau-weiß) gegen den TSV Kottern wertvolle Zähler im Aufstiegsrennen liegen.
Nach zuletzt zwei Siegen am Stück lassen die Junglöwen (blau-weiß) gegen den TSV Kottern wertvolle Zähler im Aufstiegsrennen liegen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Bayernliga: Spitzenreiter TSV 1860 II stolpert gegen TSV Kottern

18. Spieltag der Bayernliga Süd

Der TSV 1860 II holt gegen Kellerkind TSV Kottern lediglich einen Punkt und verspielt damit möglicherweise sein Polster an der Tabellenspitze. Für Kottern ist das Remis ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Alle Spiele der Bayernliga Süd in der Übersicht.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
1
1
Abpfiff

Der TSV 1860 München II patzt im Aufstiegsrennen und kommt gegen den TSV Kottern nicht über ein Remis hinaus. Die Partie begann zunächst vielversprechend für die Junglöwen. Luis Pereira de Azambuja brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung. Der knappe Vorsprung hielt bis kurz nach der Pause. In der 55. Minute erzielte Sven Kopp dann den Ausgleich für Kottern. In der Folge konnte sich kein Team mehr einen entscheidenden Vorteil erspielen, das 1:1 war der Endstand der Partie.

Der TSV 1860 II lässt damit nach zuletzt zwei Siegen am Stück Punkte liegen. Damit hat der TSV Landsberg die Chance, den Rückstand auf den Tabellenführer auf nur einen Punkt zu verkürzen. Der TSV Kottern sammelt währenddessen einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf.

TSV 1860 München II – TSV Kottern 1:1
TSV 1860 München II: Miran Qela, Justin Thönig (46. Sandro Porta), Max Jägerbauer (71. Arian Ortivero Calderon), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Raphael Wach, Damjan Dordan (80. Lucas Grancay), Cristian Leone (86. Lance Fiedler), Luis Pereira de Azambuja, Emre Erdogan
TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Samuel Barth, Lukas Ender, Roland Fichtl, Matthias Jocham, Marco Schad, Sven Kopp (80. Kevin Haug), Maximilian Bär, Christopher Duchardt (95. Güner Atakan), Achim Speiser (76. Noah Hackenschmidt)
Tore: 1:0 Luis Pereira de Azambuja (18.), 1:1 Sven Kopp (55.)

Spiele am Samstag:

Morgen, 16:00 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
16:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
14:00

Ferdinand GehlenAutor