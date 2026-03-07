Bayernliga: Spitzen-Duo patzt – Gruber-Show gegen Türkgücü

Der 23. Spieltag der Bayernliga Süd startete am Freitag mit zwei spannenden Begegnungen. Am Samstag ging es weiter: Landsberg und 1860 II wollten ihrer Favoritenrolle gerecht werden, kamen jedoch nicht über ein Unentschieden hinaus. Türkgücü erlebte gegen Nördlingen ein Debakel. Der Spieltag in der Übersicht.
Jan Krettek (4.) und Niclas Groß (6.) sorgten vor 180 Zuschauern gleich zu Beginn für klare Verhältnisse. Der FC Deisenhofen legte nach dem Seitenwechsel nach: Lukas Kretzschmar erhöhte in der 49. Minute auf 3:0, Tobias Seidl schraubte das Ergebnis in der 66. Minute auf 4:0. Den Ehrentreffer für den FC Sturm Hauzenberg erzielte Hannes Strohmaier in der 73. Minute. Deisenhofen feiert einen deutlichen Heimerfolg und nimmt drei Punkte mit.
FC Deisenhofen – FC Sturm Hauzenberg 4:1
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Björn Jost, Lennard Jung (69. Henrik Freitag), Niclas Groß (62. Florian Weber), Lukas Kretzschmar (80. Jonas Herrmann), Jan Krettek (62. Tobias Seidl), Florian Schmid (85. Andreas Perneker)
FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Alexander Kretz, Niklas Heininger, Christoph Traxinger (62. Hannes Fuchs), Hannes Strohmaier (72. Fabian Gastinger), Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl (72. Kilian Heß), Florian Seibold, Dominik Manzenberger (62. Philipp Schneider), Hannes Hobelsberger, Bastian Schmid
Schiedsrichter: Finn Banderob (Wackersdorf) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Jan Krettek (4.), 2:0 Niclas Groß (6.), 3:0 Lukas Kretzschmar (49.), 4:0 Tobias Seidl (66.), 4:1 Hannes Strohmaier (73.)
Lange blieb die Partie ohne Treffer, ehe Jeton Abazi den TSV Landsberg in der 55. Minute in Führung brachte. Meriton Vrenezi glich für Türkspor Augsburg in der 70. Minute aus. Tadeus Henn brachte die Gäste in der 77. Minute erneut voran. Doch Mert Akkurt verhinderte in der 87. Minute die Niederlage der Hausherren und stellte auf 2:2.
Türkspor Augsburg – TSV Landsberg 2:2
Türkspor Augsburg: Erdem Yilmaz, Engjell Havolli (55. Yunus Erdal), Tobias Ullmann (79. Ruvjed Perovic), Dominik Krachtus (70. Harouna Boubacar), Mert Akkurt, Javin Bolte, Ardian Bashota (64. Srdjan Janjetovic), Daniel Biermann, Luca Kerber (55. Meriton Vrenezi), David Anyaonu, Ibrahim Capar
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (75. Benedikt Auburger), Tiziano Mulas (75. Tadeus Henn), Maximilian Seemüller (64. Luca Dollinger), Tino Reich, Ünal Tosun, Jeton Abazi (70. Fares Ibrahim)
Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Jeton Abazi (55.), 1:1 Meriton Vrenezi (70.), 1:2 Tadeus Henn (77.), 2:2 Mert Akkurt (87.)
Vor 708 Zuschauern trennten sich der SV Schalding-Heining und die Reserve der TSV 1860 München mit 2:2. Die Gäste gingen früh in Führung, als Manuel Mörtlbauer in der 16. Minute das Leder ins eigene Netz beförderte. Fabian Schnabel stellte nur sieben Minuten später auf 1:1. Kurz vor der Pause brachte Loris Husic die Löwen-Reserve erneut in Front (44.). Im zweiten Durchgang sorgte Markus Gallmaier in einer unterhaltsamen Partie in der 65. Minute mit dem Ausgleich zum 2:2-Endstand.
SV Schalding-Heining – TSV 1860 München II 2:2
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Markus Tschugg (69. Christian Brückl), Christoph Szili, Manuel Mörtlbauer (69. Mohamed Bekaj), Maximilian Moser, Quirin Stiglbauer, Noel Tanzer (74. Michael Dietl), Markus Gallmaier (83. Fabian Stahl), Fabian Schnabel, Patrick Drofa, Vincent Ketzer (46. Abaz Mazrekaj)
TSV 1860 München II: Miran Qela, Max Jägerbauer, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (90. Lucas Grancay), Loris Husic (83. Arian Ortivero Calderon), Cristian Leone, Noah Klose (77. Luis Pereira de Azambuja), Fabio Wagner
Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 708
Tore: 0:1 Manuel Mörtlbauer (16. Eigentor), 1:1 Fabian Schnabel (23.), 1:2 Loris Husic (44.), 2:2 Markus Gallmaier (65.)
Der FC Gundelfingen ging vor 340 Zuschauern durch Jeremias Seibold in der 40. Minute in Führung und hielt diese bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel drehte der SV Heimstetten die Partie: Lukas Riglewski glich in der 62. Minute aus, acht Minuten später brachte Einwechselspieler Yannick Günzel die Hoaschdenger in Front. In der Nachspielzeit erhöhte Luka Arslan in der 90.+4 auf 1:3 – kurz zuvor hatte Dominique Girtler auf Seiten der Gäste nach Unsportlichkeit noch Gelb-Rot gesehen.
FC Gundelfingen – SV Heimstetten 1:3
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Jan-Luca Fink, Leon Sailer, Dario Nikolic, Noah Sailer (57. Kevin Lochbrunner), Niklas Fink (70. Elias Weichler), Jeremias Seibold, Yannick Maurer (84. Fatjon Maliqi), Simon Achatz (79. Samuel Seibold), David Spizert, Mehmet Ali Fidan (71. Felix Hafner)
SV Heimstetten: Moritz Knauf, Quentin Kehl, Fabian Cavadias (51. Yannick Günzel), Rene Rüther (59. Luka Arslan), Cedric Ildas, Dennis Polat, Vitus Vochatzer, Emil Titze (59. Ikenna Ezeala), David Leitl (88. Robin Penski), Lukas Riglewski (90. Benedict Fink), Dominique Girtler
Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 340
Tore: 1:0 Jeremias Seibold (40.), 1:1 Lukas Riglewski (62.), 1:2 Yannick Günzel (70.), 1:3 Luka Arslan (90.+4)
Gelb-Rot: Dominique Girtler (90./SV Heimstetten/Unsportlichkeit)
Vor 326 Zuschauern in Pipinsried blieb es beim Aufeinandertreffen zwischen dem FC Pipinsried und dem FC Ismaning torlos.
FC Pipinsried – FC Ismaning 0:0
FC Pipinsried: Enrique Bösl, Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer, Alexander Lungwitz, Fabian Benko (71. Nenad Petkovic), Mario Götzendörfer, Benjamin Krist, Jonas Lindner (71. Nico Karger), Max Dombrowka, Florian Gebert (84. Valdrin Konjuhi), Kubilay Celik (61. Jaroud Kanze)
FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild (54. Vito Liuzza), Altin Maxhuni, Giovanni Pollio, Fabian Streibl, Dimitrios Vourtsis (91. Agon Bashota), Philip Kuhn (80. Kevin Kozica), Alessandro Cazorla (75. Jeremie Zehetbauer), Ilkan Atak (90. Cengiz Basaran)
Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 326
Tore: keine Tore
Simon Gruber, Simon Gruber, Simon Gruber, Simon Gruber! Der TSV Nördlingen hat Türkgücü München mit 5:0 aus dem eigenen Stadion geschossen – und einer stand dabei besonders im Rampenlicht. Vor gerade einmal 50 Zuschauern schnürte Gruber einen lupenreinen Viererpack: Bereits in der 31. und 39. Minute traf der Nördlinger Angreifer zur komfortablen 2:0-Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel legte Gruber in der 55. und 65. Minute nach. In der 78. Minute musste Türkgücüs Burhan Bahadir nach Gelb-Rot vom Platz. Den Schlusspunkt setzte Bernd Rathgeber in der 86. Minute zum 5:0-Endstand.
Türkgücü München – TSV Nördlingen 0:5
Türkgücü München: Leon Walch, Mhammed Sanawar, Marcello Ljubicic, Sahin Bahadir, Tunahan Reis, Fernando Herodes (46. Jerimiah Dosi), Atilla Arkadas, Mert Sahin, Abdulrahman Hassirou (46. Soufian Tauber), Burhan Bahadir, Matija Radonjic (73. Osman Doman)
TSV Nördlingen: Daniel Martin, Jens Schüler, Hans Rathgeber, Johannes Fiedler, Mario Szabo (72. Thomas Schmid), Manuel Meyer (77. Alexander Schröter), Jakob Mayer (69. Jan Reicherzer), Mario Taglieber, Patrick Högg, Bernd Rathgeber, Simon Gruber (77. Hakki Yildiz)
Schiedsrichter: Peter Frank (Uttenreuth) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Simon Gruber (31.), 0:2 Simon Gruber (39.), 0:3 Simon Gruber (55.), 0:4 Simon Gruber (65.), 0:5 Bernd Rathgeber (86.)
Gelb-Rot: Burhan Bahadir (78./Türkgücü München/)
Der SV Erlbach konnte das Topspiel am Freitagabend gegen den SV Kirchanschöring für sich entscheiden. Leonhard Thiel brachte den SV nach 26 Minuten in Front, nach 60 gespielten Minuten erhöhte Wolfgang Hahn für die Hausherren. Erlbach kann mit dem Dreier die Konkurrenz aus Kirchanschöring überholen, die Teams auf den Plätzen drei und vier trennt jedoch nur ein Zähler.
SV Erlbach – SV Kirchanschöring 2:0
SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (90. David Vogl), Milos Lukic, Levin Ramstetter (77. Michael Winter), Tobias Duxner (69. Simon Hefter), Leonhard Thiel (90. Sebastian Hager) - Trainer: Lukas Lechner
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei (84. Fabian Kühnel), Thorsten Nicklas (85. Andreas Krämer), Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank, Maximilian Reiter (52. Matteo van de Wiel), Jonas Kronbichler, Samuel Schwarz (64. Sebastian Dengel), Fikret Jahic (70. Marco Schmitzberger) - Trainer: Thomas Leberfinger
Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau)
Tore: 1:0 Leonhard Thiel (26.), 2:0 Wolfgang Hahn (60.)
Im zweiten Freitagabendspiel gewann der FC Sportfreunde Schwaig gegen den TuS Geretsried. Den goldenen Treffer zum 1:0-Heimerfolg markierte Raffael Ascher in der 18. Spielminute. Mit dem Sieg springt Schwaig vorerst auf Rang acht, Geretsried bleibt Zwölfter.
FC Sportfreunde Schwaig – TuS Geretsried 1:0
FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Sebastian Hofmaier, Noah Brill, Fabio Groß, Linus Hesch, Nerman Mackic, Tim Schels, Robert Rohrhirsch (82. Felix Günzel), Raffael Ascher, Leon Roth (69. James Timbana), Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Christian Wiedenhofer, Adrian Hofherr, Anastasios Karpouzidis (76. Isni Redjepi), Robin Renger (84. Johannes Lex), Tyrone Prepeluh (61. Belmin Idrizovic), Thomas Puscher, Sebastian Schrills, Srdan Ivkovic, Daniel Krebs (61. Kaan Aygün) - Trainer: Daniel Dittmann
Schiedsrichter: Maximilian Prechtl (Tittling)
Tore: 1:0 Raffael Ascher (18.)