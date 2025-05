Bayernliga-Spielzeit für junge Spieler: FC Deisenhofen beendet Saison mit lockerem Auswärtssieg

Die Hausherren waren mit dem Kopf schon in der Relegation während der FC Deisenhofen sich mit dem 4:0 (2:0) schon sportlich auf die Aufstiegsfeier der dritten Mannschaft einstimmte.

Mit einem Sieg in Reisach konnte der FC Deisenhofen III die Meisterschaft der Kreisklasse festzurren und am liebsten wären die Bayernliga-Kicker des Vereins als prominenter Fanclub dabei gewesen. Durch die Dienstreise in das Allgäu verpasste man das Meisterstück, kickte sich aber schon einmal in Partystimmung.