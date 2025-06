Bayernliga-Spielplan da: Zwei Oberpfalz-Derbys zum Auftakt

Am Mittwochvormittag hat der Bayerische Fußball-Verband die Spielpläne für die beiden Bayernligen herausgegeben. Und aus Oberpfälzer Sicht geht es gleich mit zwei Schmankerln los in der Bayernliga Nord. Denn am ersten Spieltag stehen zwei Bezirksduelle auf dem Plan.

Der ASV Cham empfängt am Samstag, den 19. Juli, die U21 des SSV Jahn Regensburg. Was diesem Clash zusätzlich Brisanz verleiht: Zahlreiche Chamer Akteuere weisen Jahn-Vergangenheit vor. Der SV Fortuna Regensburg startet indes mit einem Heimspiel gegen den ASV Neumarkt in die Saison, während die SpVgg SV Weiden zum Auftakt beim Vorjahresdritten FC Ingolstadt II ran muss. Dagegen geht es für die DJK Gebenbach erst eine Woche später (beim SSV Jahn II) um Punkte, da die Kipry-Formation gleich am ersten Spieltag spielfrei ist. Beide Bayernliga-Staffeln beherbergen in der Saison 25/26 ja nur 17 Mannschaften. Als Saison-Eröffnungsspiel steigt am Freitagabend, 18. Juli, das Erlanger Stadtderby zwischen dem SC Eltersdorf und dem FSV Stadeln.





So sehen die ersten drei Spieltage konkret aus:



1. Spieltag (18./19. Juli)

SC Eltersdorf - FSV Stadeln

ASV Cham - SSV Jahn Regensburg II

FC Ingolstadt 04 II - SpVgg SV Weiden

SV Fortuna Regensburg - ASV Neumarkt

FC Coburg - FC Eintracht Bamberg 2010

Würzburger FV - SpVgg Bayern Hof

TSV Neudrossenfeld - ATSV Erlangen

TSV Kornburg - SC Großschwarzenlohe



2. Spieltag (25./26. Juli)

SC Großschwarzenlohe - FC Coburg

SpVgg SV Weiden - TSV Neudrossenfeld

ATSV Erlangen - Würzburger FV

FC Eintracht Bamberg 2010 - SV Fortuna Regensburg

SpVgg Bayern Hof - ASV Cham

FSV Stadeln - TSV Kornburg

ASV Neumarkt - FC Ingolstadt 04 II

SSV Jahn Regensburg II - DJK Gebenbach



3. Spieltag (1./2. August)

SV Fortuna Regensburg - SC Großschwarzenlohe

TSV Neudrossenfeld - Würzburger FV

SC Eltersdorf - SSV Jahn Regensburg II

ASV Cham - ATSV Erlangen

SpVgg SV Weiden - ASV Neumarkt

DJK Gebenbach - SpVgg Bayern Hof

FC Ingolstadt 04 II - FC Eintracht Bamberg 2010

FC Coburg - FSV Stadeln





Hier geht’s zum kompletten Spielplan der Bayernliga Nord…