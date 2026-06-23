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Ligavorschau
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Bayernliga-Spielplan da: Eröffnungsspiel in Ammerthal
Der Wiederaufsteiger und der ASV Neumarkt eröffnen die Saison 2026/27 in der Bayernliga Nord
von Florian Würthele · Heute, 09:43 Uhr · 0 Leser
Die DJK Ammerthal und der ASV Neumarkt bestreiten das offizielle Eröffnungsspiel der Bayernliga Nord. – Foto: Thomas Schneider
Der vorläufige Spielplan der Bayernliga Nord ist da! Feine Sache für die Oberpfalz: Das offizielle Eröffnungsspiel bestreiten am Mittwoch, den 15. Juli (18.30 Uhr), Liga-Rückkehrer DJK Ammerthal und der ASV Neumarkt. Ein Lokalduell also. Abgesehen vom ASV Cham müssen alle anderen Oberpfälzer Mannschaften am 1. Spieltag zunächst ihre Koffer packen. Eine Englische Woche gibt es zwischen dem 5. und 7. Spieltag. Der letzte Regelspieltag vor der Winterpause ist am Wochenende 27. bis 29. November vorgesehen. Einzelne Änderungen bei den Spielterminen kann es noch geben, der Rahmenplan und die Paarungen sind aber festgezurrt. Wir haben die ersten sechs Spieltage für Euch zusammengefasst: