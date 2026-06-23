 2026-06-22T14:49:50.746Z

Ligavorschau

Bayernliga-Spielplan da: Eröffnungsspiel in Ammerthal

Der Wiederaufsteiger und der ASV Neumarkt eröffnen die Saison 2026/27 in der Bayernliga Nord

von Florian Würthele · Heute, 09:43 Uhr · 0 Leser
Die DJK Ammerthal und der ASV Neumarkt bestreiten das offizielle Eröffnungsspiel der Bayernliga Nord.
Die DJK Ammerthal und der ASV Neumarkt bestreiten das offizielle Eröffnungsspiel der Bayernliga Nord. – Foto: Thomas Schneider

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Der vorläufige Spielplan der Bayernliga Nord ist da! Feine Sache für die Oberpfalz: Das offizielle Eröffnungsspiel bestreiten am Mittwoch, den 15. Juli (18.30 Uhr), Liga-Rückkehrer DJK Ammerthal und der ASV Neumarkt. Ein Lokalduell also. Abgesehen vom ASV Cham müssen alle anderen Oberpfälzer Mannschaften am 1. Spieltag zunächst ihre Koffer packen. Eine Englische Woche gibt es zwischen dem 5. und 7. Spieltag. Der letzte Regelspieltag vor der Winterpause ist am Wochenende 27. bis 29. November vorgesehen. Einzelne Änderungen bei den Spielterminen kann es noch geben, der Rahmenplan und die Paarungen sind aber festgezurrt. Wir haben die ersten sechs Spieltage für Euch zusammengefasst:

1. Spieltag (15./18./21. Juli)
DJK Ammerthal – ASV Neumarkt (Mi. 18.30 Uhr)
ASV Cham – SpVgg Bayern Hof (Sa. 14 Uhr)
FC Ingolstadt 04 II – FSV Stadeln (Sa. 14 Uhr)
Würzburger FV – SSV Jahn Regensburg II (Sa. 15 Uhr)
TSV 1861 Nördlingen – DJK Gebenbach (Sa. 15.30 Uhr)
TSV Großbardorf – SV Viktoria Aschaffenburg (Di. 18.30 Uhr)
DJK Don Bosco Bamberg – TSV Kornburg (Di. 18.30 Uhr)
FC Eintracht Bamberg – SpVgg SV Weiden (Di. 18.30 Uhr)
TSV Neudrossenfeld – SV Fortuna Regensburg (Di. 18.30 Uhr)

2. Spieltag (24./25. Juli)
SV Fortuna Regensburg – FC Eintracht Bamberg (Fr. 18.30 Uhr)
ASV Neumarkt – TSV Großbardorf (Fr. 18.30 Uhr)
DJK Gebenbach – FC Ingolstadt 04 II (Fr. 19 Uhr)
SpVgg SV Weiden – ASV Cham (Fr. 19 Uhr)
TSV Kornburg – DJK Ammerthal (Fr. 19 Uhr)
SV Viktoria Aschaffenburg – Würzburger FV (Fr. 19 Uhr)
FSV Stadeln – TSV Neudrossenfeld (Sa. 15 Uhr)
SpVgg Bayern Hof – DJK Don Bosco Bamberg (Sa. 15 Uhr)
SSV Jahn Regensburg II – TSV 1861 Nördlingen (Sa. 16 Uhr)

3. Spieltag (31. Juli bis 2. August)
ASV Neumarkt – TSV Kornburg (Fr. 18.30 Uhr)
DJK Don Bosco Bamberg – SpVgg SV Weiden (Fr. 19 Uhr)
ASV Cham – SV Fortuna Regensburg (Fr. 19 Uhr)
TSV Neudrossenfeld – DJK Gebenbach (Fr. 19 Uhr)
FC Eintracht Bamberg – FSV Stadeln (Sa. 14 Uhr)
FC Ingolstadt 04 II – SSV Jahn Regensburg II (Sa. 14 Uhr)
TSV 1861 Nördlingen – SV Viktoria Aschaffenburg (Sa. 15.30 Uhr)
TSV Großbardorf – Würzburger FV (Sa. 16 Uhr)
DJK Ammerthal – SpVgg Bayern Hof (So. 15 Uhr)

4. Spieltag (7./8. August)
SV Fortuna Regensburg – DJK Don Bosco Bamberg (Fr. 18.30 Uhr)
Würzburger FV – TSV 1861 Nördlingen (Fr. 18.30 Uhr)
DJK Gebenbach – FC Eintracht Bamberg (Fr. 19 Uhr)
SpVgg SV Weiden – DJK Ammerthal (Fr. 19 Uhr)
TSV Kornburg – TSV Großbardorf (Fr. 19 Uhr)
SV Viktoria Aschaffenburg – FC Ingolstadt 04 II (Fr. 19 Uhr)
FSV Stadeln – ASV Cham (Sa. 15 Uhr)
SpVgg Bayern Hof – ASV Neumarkt (Sa. 15 Uhr)
SSV Jahn Regensburg II – TSV Neudrossenfeld (Sa. 16 Uhr)



5. Spieltag (14. bis 16. August)
DJK Don Bosco Bamberg – FSV Stadeln (Fr. 19 Uhr)
ASV Cham – DJK Gebenbach (Fr. 19 Uhr)
TSV Neudrossenfeld – SV Viktoria Aschaffenburg (Fr. 19 Uhr)
TSV Kornburg – SpVgg Bayern Hof (Fr. 19 Uhr)
FC Eintracht Bamberg – SSV Jahn Regensburg II (Sa. 14 Uhr)
FC Ingolstadt 04 II – Würzburger FV (Sa. 14 Uhr)
ASV Neumarkt – SpVgg SV Weiden (Sa. 14 Uhr)
TSV Großbardorf – TSV 1861 Nördlingen (Sa. 16 Uhr)
DJK Ammerthal – SV Fortuna Regensburg (So. 15 Uhr)

6. Spieltag (18./19. August)
SSV Jahn Regensburg II – ASV Cham (alle Di. 18.15 Uhr)
DJK Gebenbach – DJK Don Bosco Bamberg
SV Fortuna Regensburg – ASV Neumarkt
SpVgg SV Weiden – TSV Kornburg
SpVgg Bayern Hof – TSV Großbardorf
TSV 1861 Nördlingen – FC Ingolstadt 04 II
Würzburger FV – TSV Neudrossenfeld
SV Viktoria Aschaffenburg – FC Eintracht Bamberg
FSV Stadeln – DJK Ammerthal (Mi. 18.15 Uhr)