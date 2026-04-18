Bayernliga: Spätes Drama in Schalding, Heimstetten baut Serie aus

Spiele am Samstag

Der SV Schalding-Heining stolpert gegen Türkgücü München und lässt wertvolle Zähler im Abstiegskampf liegen. Zunächst sah es für die Gastgeber richtig gut aus. Bereits in der 14. Minute erzielte Fabian Schnabel nach einem Fehler des gegnerischen Schlussmannes das 1:0 für Schalding. Türkgücü ließ sich jedoch nicht schocken und kam in der 31. Minute durch Matija Radoncic zum Ausgleich.

In der 70. Minute schlugen die Gäste erneut zu, Phillip Denic brachte Türkgücü in Front. Die knappe Führung hatte bis in die Schlussphase Bestand. In der 87. Minute sah Denis Pobric dann die gelb-rote Karte und bescherte Türkgücü eine Unterzahl, direkt im Anschluss gleich Markus Gallmaier die Partie aus (88.). Ein weiterer Treffer gelang Schalding aber nicht, es blieb also beim Remis.