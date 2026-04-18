Bayernliga: Spätes Drama in Schalding, Heimstetten baut Serie aus

Der TSV Landberg gewinnt souverän gegen den FC Ismaning, der SV Erlbach unterliegt dem SV Heimstetten nach langer Unterzahl und der SV Schalding-Heining stolpert gegen Schlusslicht Türkgücü. Alle Spiele am 30. Spieltag der Bayernliga Süd in der Übersicht.
Der SV Schalding-Heining stolpert gegen Türkgücü München und lässt wertvolle Zähler im Abstiegskampf liegen. Zunächst sah es für die Gastgeber richtig gut aus. Bereits in der 14. Minute erzielte Fabian Schnabel nach einem Fehler des gegnerischen Schlussmannes das 1:0 für Schalding. Türkgücü ließ sich jedoch nicht schocken und kam in der 31. Minute durch Matija Radoncic zum Ausgleich.
In der 70. Minute schlugen die Gäste erneut zu, Phillip Denic brachte Türkgücü in Front. Die knappe Führung hatte bis in die Schlussphase Bestand. In der 87. Minute sah Denis Pobric dann die gelb-rote Karte und bescherte Türkgücü eine Unterzahl, direkt im Anschluss gleich Markus Gallmaier die Partie aus (88.). Ein weiterer Treffer gelang Schalding aber nicht, es blieb also beim Remis.
SV Schalding-Heining – Türkgücü München 2:2
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner (46. Christoph Szili), Manuel Mörtlbauer, Christian Brückl, Quirin Stiglbauer (80. Fabian Stahl), Noel Tanzer, Michael Dietl, Elion Haxhosaj (59. Mohamed Bekaj), Markus Gallmaier, Fabian Schnabel, Patrick Drofa
Türkgücü München: Leon Walch, Marcello Ljubicic, Sahin Bahadir, Tunahan Reis (82. Denis Pobric), Atilla Arkadas, Mert Sahin, Antonios Giapoulis, Abdulrahman Hassirou (46. Philipp Denić), Burhan Bahadir, Baran Özmen (46. Taylan Soydan), Matija Radonjic
Tore: 1:0 Fabian Schnabel (15.), 1:1 Matija Radonjic (31.), 1:2 Philipp Denić (71.), 2:2 Markus Gallmaier (89.)
Gelb-Rot: Denis Pobric (87./Türkgücü München/wiederholtes Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Fabian Schnabel (SV Schalding-Heining) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Leon Walch (41.).
Der SV Heimstetten gewinnt das Verfolgerduell gegen den SV Erlbach. Robin Penski brachte die Heimmannschaft mit dem 1:0 in der 30. Minute auf die Siegerstraße. Kurz darauf schwächte sich Erlbach mit einer roten Karte für Christopher Obermeier selbst (36.) und musste die restliche Spielzeit in Unterzahl absolvieren.
Im zweiten Durchgang erhöhte Heimstetten durch Dominique Girtler dann auf 2:0 (55.), die Gäste ließen sich aber nicht unterkriegen. Levin Ramstetter erzielte den Anschlusstreffer (55.). In der 65. Minute stellte wieder Girtler den Zwei-Tore-Vorsprung allerdings wieder her. Kurz vor Schluss konnte Erlbach durch Leonhard Thiel zwar nochmal verkürzen (88.), der Ausgleich gelang den Gästen aber nicht mehr. Für Erlbach setzt es damit die dritte Pleite in Folge, Heimstetten ist in der Rückrunde hingegen immer noch ungeschlagen.
SV Heimstetten – SV Erlbach 3:2
SV Heimstetten: Moritz Knauf, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Cedric Ildas, Robin Penski (58. Yannick Günzel), Daniel Steimel, Vitus Vochatzer, Emil Titze (70. Benedict Fink), David Leitl, Lukas Riglewski, Dominique Girtler (83. Sebastian Gebhart)
SV Erlbach: Jonas Eschler, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Yannik Seils (78. Pascal Linhart), Maximilian Sammereier (69. David Vogl), Christopher Obermeier, Florian Wiedl (65. Leonhard Thiel), Milos Lukic (73. Michael Winter), Levin Ramstetter, Tobias Duxner, Sebastian Hager (73. Simon Hefter)
Tore: 1:0 Robin Penski (30.), 2:0 Dominique Girtler (55.), 2:1 Levin Ramstetter (57.), 3:1 David Leitl (65.), 3:2 Leonhard Thiel (88.)
Rot: Christopher Obermeier (36./SV Erlbach/)
Wichtige Punkte für den FC Pipinsried. Im Heimspiel gegen den TSV Kottern setzte man sich mit 4:1 durch. Das Spiel startete furios. Achim Speiser schockte die Hausherren früh und stellte auf 1:0 für Kottern (10.). Pipinsried antwortete prompt. Erst traf Florian Gebert zum Ausgleich (13.), dann brachte Fabian Benko die Gastgeber vom Punkt in Führung (15.).
In der zweiten Halbzeit machte Pipinsried den Deckel auf die Partie. Lange blieb es beim 2:1 bis Jaroud Kanze den dritten Treffer erzielte (75.). Für den Schlusspunkt sorgte Benedikt Wiegert, der zum 4:1-Endstand traf.
FC Pipinsried – TSV Kottern 4:1
FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler, Benedikt Lobenhofer (89. Kubilay Celik), Max Dombrowka (33. Jaroud Kanze), Tobias Schröck, Tobias Reithmeir, Fabian Benko (82. Benjamin Krist), Mario Götzendörfer (90. Dominik Neisser), Alexander Lungwitz, Nenad Petkovic (67. Benedikt Wiegert), Florian Gebert - Trainer: Roman Langer
TSV Kottern: Christoph Siebken, Tim Buchmann (84. Fabian Günes), Samuel Barth (86. Deniz Dagtekin), Filip Dobras, Lukas Ender, Roland Fichtl, Matthias Jocham, Sven Kopp (1. Achim Speiser) (74. Sefer Qosaj), Maximilian Bär, Christopher Duchardt, Micha Bareis - Trainer: Andreas Maier
Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau)
Tore: 0:1 Tim Buchmann (10.), 1:1 Florian Gebert (13.), 2:1 Fabian Benko (16. Foulelfmeter), 3:1 Jaroud Kanze (75.), 4:1 Benedikt Wiegert (81.)
Rot: Florian Gebert (77./FC Pipinsried/)
Das nächste Ausrufezeichen der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München. Im Duell mit dem SV Kirchanschöring – dritter in der Bayernliga Süd – setzten sich die Münchener mit 5:0 durch.
Schon nach der ersten Halbzeit war die Partie entschieden. Cristian Leone machten den Anfang und brachte die Junglöwen in Führung (16.). Benedikt Hoppe (31.) und Arin Garza (42.) erhöhten noch vor dem Pausenpfiff. In der zweiten Halbzeit schnürte Garza den Doppelpack und erzielten den Treffer zum 4:0 (56.). Für den Schlusspunkt sorgte Lucas Grancay (88.).
TSV 1860 München II – SV Kirchanschöring 5:0
TSV 1860 München II: Stefan Musa, Max Jägerbauer (77. Rron Gosalci), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Arin Garza (64. Sandro Porta), Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (73. Lucas Grancay), Cristian Leone, Noah Klose (64. Matthias Roithmayr), Fabio Wagner (73. Luis Pereira de Azambuja) - Trainer: Alper Kayabunar
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer, David Lobendank, Maximilian Reiter, Nick Schreiber, Manuel Omelanowsky (64. Elias Huber), Jonas Kronbichler (59. Marco Schmitzberger), Samuel Schwarz, Fikret Jahic (46. Andreas Schweinsteiger) - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Cristian Leone (16.), 2:0 Benedikt Hoppe (31.), 3:0 Arin Garza (42.), 4:0 Arin Garza (56.), 5:0 Lucas Grancay (88.)
Keine Tore in Schwaig. Die heimischen Sportfreunde und der FC Deisenhofen trennten sich mit einem torlosen Unentschieden. Aufreger der Partie: Johannes Empl flog mit glatt rot vom Platz (76.).
FC Sportfreunde Schwaig – FC Deisenhofen 0:0
FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Tobias Jell, Johannes Empl, Mathias Leiber (80. Florian Pflügler), Noah Brill (55. Linus Hesch), Fabio Groß, Vincent Sommer (77. Daniel Gaedke), Tim Schels, Robert Rohrhirsch (90. James Timbana), Raffael Ascher, Felix Günzel (65. Sebastian Hofmaier) - Trainer: Christian Donbeck
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Leo Edenhofer (77. Yasin Yilmaz), Georg Jungkunz, Luke Gandl (67. Valentin Köber), Björn Jost, Andreas Perneker (67. Jan Krettek), Noah Semmler (59. Nikolaos Gkasimpagiazov), Lennard Jung, Niclas Groß, Lukas Kretzschmar, Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 370
Tore: keine Tore
Rot: Johannes Empl (64./FC Sportfreunde Schwaig/)