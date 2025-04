Bayernliga 🗣: Schmerzhafte Niederlage für den SVH – Erlbach hadert

Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: »Eine bittere Niederlage heute! Wir fanden gut ins Spiel und gehen in dieser Phase durch ein wunderschönes Tor von Hager Sebastian in Führung. Dann bekommen wir nach einem unberechtigten Freistoß das 1:1. Die beiden weiteren Gegentore fallen aus unserer Sicht aus stark abseitsverdächtiger Position. Nichtsdestotrotz müssen wir uns heute auch an die eigene Nase fassen, da wir nicht die Intensität wie in den letzten Spielen auf den Platz gebracht haben. Auch Kompliment an Sonthofen, die ein starkes Spiel gezeigt haben.«