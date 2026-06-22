Bayernliga-Rückkehrer dominieren 11 des Jahres der Landesliga Nordwest

Ein letzter Rückblick auf die vergangene Saison der Landesliga Nordwest. In der Elf des Jahres dominieren die Top-Teams. Von Meister DJK Don Bosco Bamberg kommen drei Spieler. Vom Vize-Meister Großbardorf schafft es gleich ein ganzes Quartett in die Mannschaft.

Die Offensive schrieb beim TSV Großbardorf lange die Schlagzeilen, doch dass die Grabfeld Gallier einen Bomben-Rückhalt haben wird nicht nur mit Blick auf seine Vita klar. Der ehemalige Keeper der Würzburger Kickers und des 1. FC Würzburg stach in der Relegation noch einmal heraus. In beiden Entscheidungsspielen gegen ATSV Erlangen leistete sich Stephan keine Fehler und hielt die Null .

Ausgebildet bei den Würzburger Kickers folgte für Muhammed Kapukiran 2024 das erste Herrenjahr in der Bayernliga. Anfangs zählte der 20-Jährige noch als Rotationsspieler, heuer biss er sich aber in der Landesliga Nordwest fest. In 32 Spielen setzte der TSV auf Kapukiran, der gerade in der Hinrunde absolute Stammkraft war. Im Sommer hat der Abwehrspieler die Landesliga Nordwest in Richtung Hessenliga verlassen.

Das Ende der Hinrunde gehörte ihm: Moriz Heusinger von der FT Schweinfurt. In den letzten 14 Spielen des Jahres 2025 gelang Heusinger neunmal der Sprung in die Elf der Woche. Acht Scorer gelangen dem 27-Jährigen in 20 Landesliga-Einsätzen.

Vlad Saprykin (7 Nominierungen), DJK Don Bosco Bamberg

Mit Blick auf die beste Abwehr der vergangenen Saison darf ein Spieler der DJK Don Bosco Bamberg natürlich nicht fehlen: Nur 20 Tore kassierte der Bayernliga-Meister in der Saison 2025/26. Vlad Saprykin, der sich schon in der U19 als Knipser einen Namen machte, fiel zum Saisonende vor allem offensiv auf. Achtmal traf der 25-Jährige in dieser Saison.

Mittelfeld:

Nathan Wirth (13 Nominierungen), TSV Großbardorf

19 Jahre, 24 Scorer in 33 Spielen: Da fehlen einem die Worte. Überragend reicht als Beschreibung für die zweite Saison von Nathan Wirth beim TSV Großbardorf wohl kaum aus. Der am Gallier Campus und in Schweinfurt ausgebildete Youngster wurde gleich 13-mal in die Elf der Woche der Landesliga Nordwest gewählt. Kein Spieler schaffte es häufiger in die Auswahl.

Nikolaos Koukalias (10 Nominierungen), SV Haibach

Nikolaos Koukalias zeigte in seiner letzten Saison für den SV Haibach noch einmal was in ihm steckt: In 32 Einsätzen traf der 34-Jährige viermal. Die FuPaner belohnten den Deutsch-Griechen mit zehn Nominierungen für die Elf der Woche. Ein neues Kapitel schlägt Koukalias nun in der Bezirksliga West auf.

Julius Landeck (8 Nominierungen), TSV Großbardorf

Mit der Empfehlung von 36 Regionalliga-Einsätzen zog es Julius Landeck 2024 zurück nach Großbardorf. Im nun zweiten Jahr drehte der 25-Jährige auf: Zwölf Scorer für den Defensivmann sprechen eine klare Sprache. Achtmal schaffte es Landeck in die Elf der Woche.

Simon Allgaier (7 Nominierungen), DJK Don Bosco Bamberg

Simon Allgaier setzt mit 30 nochmal einen oben drauf: Dem 30-Jährigen gelang in der letzten Saison seine erfolgreichste Saison als Torschütze für die DJK Don Bosco Bamberg. Insgesamt 14-mal traf Allgaier in dieser Saison für den Landesliga-Meister. Zum Saisonabschluss schnürrte er nochmal einen Dreierpack und versetzte Bamberg am letzten Spieltag in den Feiermodus.

Angriff

Jannik Göller (10 Nominierungen), TSV Großbardorf

Er war die Tormaschine der Nordwest-Staffel in der Saison 2025/26: 32 Tore gelangen Jannik Göller in 34 Landesliga-Spielen. In jedem Spiel startete er von Beginn an. Der Lohn: Die zweite Torjägerkanone für den erfolgreichsten Landesliga-Torschützen Bayerns und die Rückkehr für den TSV Großbardorf in die Bayernliga.

Patrick Görtler (11 Nominierungen), DJK Don Bosco Bamberg

Der Wunsch ging in Erfüllung. Im Oktober wünschte Patrick Görtler sich die Rückkehr in die Bayernliga und der 27-Jährige machte es mit seinen eigenen Toren klar. 25 der 69 Bamberger Tore erzielte der ehemalige Regionalliga-Stürmer selbst und hievte die DJK Don Bosco Bamberg damit in die Bayernliga.

Markus Mjalov (8 Nominierungen), 1. FC Fuchsstadt

Eine klare Überraschung gibt es in der Elf des Jahres im Sturm: Markus Mjalov knipste für den Absteiger 1. FC Fuchsstadt aber in der Hinrunde so konstant, dass der Anblick nur auf den ersten Blick überrascht. Dem 29-Jährige gelangen in 17 Hinrunden-Spielen starke zehn Tore. In der Rückrunde kam Mjalov nicht mehr zum Einsatz.