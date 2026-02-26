Bayernliga-Restart: »Herzensangelegenheit« & »coolen Kopf bewahren« Bayernliga Nord, 22. Spieltag: Sechs-Punkte-Spiele für Jahn II +++ Cham empfängt Neudrossenfeld +++ Weiden und Gebenbach prallen auf die beiden Schlusslichter von Florian Würthele · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Hoffen auf einen erfolgreichen Frühjahrsauftakt (von links): Die Cheftrainer Michael Riester (Weiden), Christoph Jank (Jahn II), Dominic Rühl (Gebenbach) und Faruk Maloku (Cham). – Fotos: Redaktion Schwandorf, Niklas vom Ende, Mario Wiedel, Wolfgang Zink

Es geht wieder los! Die lange Pause mitsamt eines klirrenden Winters ist endlich vorbei. Am Wochenende erwacht die Bayernliga Nord mit dem 22. Spieltag endgültig aus dem Winterschlaf – nachdem zuletzt nur ein Nachholspiel stattfinden konnte.



Mit Blick auf die Oberpfälzer Vertreter geht es sofort in die Vollen stehen, stehen für sie doch sogleich wichtige und richtungsweisende Aufgaben an. Ihre Koffer packen müssen die SpVgg SV Weiden und die DJK Gebenbach. Sie forcieren wichtiges Punktegut gegen den Abstieg und treffen dabei auf die beiden Letztplatzierten der Tabelle – Weiden auf Schlusslicht SC Großschwarzenlohe, Gebenbach erst am Sonntag auf den Würzburger FV. Auf einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf stößt auch der SSV Jahn II. Die Regensburger haben den FC Coburg zu Gast. Heimrecht genießt zudem der Tabellenvierte ASV Cham, der gegen den TSV Neudrossenfeld seine Monster-Heimspielserie ausbauen möchte. Fortuna Regensburg ist gemäß Spielplan spielfrei und testet ein letztes Mal.



Hinspiel: 0:1. Im Chamer Lager ist die Freude groß, dass es endlich wieder um Punkte geht. Gerade weil die Herbstrunde sportlich so erfolgreich lief. Als Rangvierter mit 32 Punkten geht der ASV den Restart an. So gut stand man noch nie da zu diesem Zeitpunkt. „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Die Winterpause war lang und witterungsbedingt teilweise auch herausfordernd, aber wir sind bereit“, gibt Chams Trainer Faruk Maloku von sich. Zum Auftakt kommt mit dem TSV Neudrossenfeld (10., 26) eine Mannschaft aus dem hinteren Tabellenmittelfeld ins Kappenberger Sportzentrum. „Wir wissen, dass mit Neudrossenfeld direkt ein harter Brocken auf uns zukommt“, betont Maloku, der dennoch guter Dinge ist: „In den Testspielen haben wir gute Ansätze gezeigt, die Richtung stimmt. Personell sieht es gut aus und wir gehen mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen in die Partie. Wir erwarten ein enges Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden.“ Verletzungsbedingt müssen Niko Becker und Lukas Leutner ersetzt werden. Außerdem sitzt Michael Lamecker noch eine Rotsperre aus dem alten Jahr ab.









Hinspiel: 1:1. Erfolgreiche Generalprobe, erfolgreicher Punktspielstart? Nach dem 4:0-Testspielerfolg am Montag gegen den FC Tegernheim, richtet sich der Fokus bei der SpVgg SV Weiden nun voll auf Samstag. Die Bedeutung der kommenden Wochen sei allen Beteiligten bewusst, stellt Coach Michael Riester heraus: „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht und wissen, welch entscheidende Wochen auf uns warten." Die Nordoberpfälzer überwinterten auf einem Abstiegs-Relegationsplatz (14./21) und brauchen daher jeden Punkt. Dementsprechend zählen gegen den Tabellenletzten SC Großschwarzenlohe (17., 11) keine Ausreden. „Wir fahren mit viel Selbstvertrauen nach Großschwarzenlohe und wollen den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen." Besonders stolz ist der Weidener Trainer auf die Identifikation innerhalb des Kaders: „Wir haben einen starken Teamspirit und jeder weiß, was er fürs Team bringen muss. Über 60 Prozent der Mannschaft auf Bayernliga-Niveau kommen aus dem eigenen Stall und zeigen selbst, wie wichtig es ihnen ist, die Liga zu halten. Sie leben Weiden und es ist ihnen eine Herzensangelegenheit, alles dafür zu tun." Personell kann Weiden aus dem Vollen schöpfen. „Wir sind komplett", informiert Riester. Auch der schmerzlich vermisste Stefan Pühler hat sich zurückgemeldet. Beim Testspiel am Montag schoss das Stürmertalent sein erstes Tor überhaupt in dieser Saison.



Hinspiel: 3:3. Auf Abschiedstour: Christoph Jank, der Chefanweiser des SSV Jahn II, hat vor Kurzem seinen Abschied aus der Jahnschmiede zum Saisonende verkündet – nach insgesamt sieben Jahren, davon fünf als U21-Trainer. Sein Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen und heißt Lukas Baumer. Natürlich möchte sich der Österreicher mit dem Bayernliga-Erhalt aus Regensburg verabschieden. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Gefahrenzone verabschiedete sich der „kleine Jahn“ (13., 22) in die Winterpause. Im neuen Jahr wurde frühzeitig das Training wiederaufgenommen. „Mit unserer Vorbereitung war ich insgesamt sehr zufrieden. Wir haben die Trainingswochen genutzt, um gezielte Anpassungen vorzunehmen und unsere Jahn-Spielidee weiter zu schärfen. Wir freuen uns nun sehr darauf, dass die Saison wieder Fahrt aufnimmt“, berichtet Jank, dessen Truppe es sogleich mit einem direkten Konkurrenten zu tun bekommt. Wiederaufsteiger FC Coburg (15., 17) steht zwar fünf Zähler schlechter da, hat aber zwei Spiele weniger absolviert. Das Hinspiel mündete in einem torreichen 3:3-Remis. „Unser Ziel gegen Coburg ist es, dass wir mit hoher Dynamik und mit Spielfreude agieren und dass jeder an seine Leistungsgrenzen geht“, erklärt Jank, der hinsichtlich des Personals volle Kapelle vermeldet.







Hinspiel: 0:7. „Big Points“ im harten Überlebenskampf der Bayernliga forciert auch die DJK Gebenbach. Der Tabellenelfte (25) bestreitet das einzige Sonntagsspiel und ist bei „Kellerkind“ Würzburger FV (16., 14) gefordert. „Im ersten Spiel des neuen Jahres erwartet uns gleich ein enorm wichtiges Spiel. Allein die Tabellensituation belegt, dass wir von Anfang an da sein müssen“, hebt Gebenbachs Übungsleiter Dominic Rühl die Wichtigkeit dieser Partie hervor. Dass die DJK im Hinrundenduell ihren höchsten Saisonsieg feierte, spielt für Rühl keine Rolle mehr. Zumal die Karten nach der Winterpause ja neu gemischt werden. „Unser Gegner hat den höheren Ergebnisdruck und wird daher erstmal auf Sicherheit und Fehlerminimierung bedacht sein. Wir müssen vom Anpfiff weg sofort präsent sein und unser Spiel auf den Platz bekommen. In solchen Spielen gilt es mutig zu sein, aber nicht übermütig – aggressiv und gleichzeitig einen coolen Kopf bewahren.“, gibt Rühl die Marschroute vor. Man darf gespannt sein, wie weit die Gebenbacher Mannschaft schon ist nach einer witterungsbedingt komplizierten Vorbereitung. „Die Vorbereitung war geprägt von den winterlichen Verhältnissen und den daraus resultierenden kreativen alternativen Trainingseinheiten. Für das, was wir wie machen konnten, war es eine gute Vorbereitung.“ Kadertechnisch gibt es nur zwei kleinere Fragezeichen auf Seiten der Gäste: Tim Schreiner und David Vidovic waren zu Wochenbeginn krank, sollten aber bis Sonntag fit sein.