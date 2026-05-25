Bayernliga-Relegation: Wasserburg und Pfaffenhofen bejubeln Aufstieg Rückspiele der Relegation zur Bayernliga von Ferdinand Gehlen · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV 1880 Wasserburg schlägt den FC Sturm Hauzenberg auch im Rückspiel und feiert den Aufstieg in die Bayernliga. – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

Der TSV 1880 Wasserburg gewinnt auswärts gegen den FC Sturm Hauzenberg und feiert den Aufstieg in die Bayernliga. Auch der FSV Pfaffenhofen/Ilm kann nach einem deutlichen 3:0-Erfolg jubeln. Die Rückspiele der Relegation zur Bayernliga in der Übersicht.

Der FSV Paffenhofen/Ilm schlägt den FC Coburg deutlich und darf jubeln. Nachdem der Landesligist schon das Hinspiel knapp für sich entschieden hatte, ging der FSV jetzt auch auswärts in Coburg als Sieger vom Platz. Kurz vor der Pause brachte Maurice Untersänger die Gäste in Front (44.). In der zweiten Hälfte machten Stefan Liebler (63.) und der eingewechselte Luka Brudtloff (76.) dann den Deckel drauf und sorgten für den 3:0-Endstand aus Pfaffenhofener Sicht. Der FSV steigt damit erstmals in die Bayernliga auf, für den FC Coburg geht der Aufzug nach einem Jahr in der Bayernliga währenddessen wieder nach unten.