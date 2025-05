Bayernliga-Relegation: Wahnsinn! Gebenbach hält zu acht (!) die Klasse

Was für ein Spiel! Drei Spieler von Gebenbach wurden vorzeitig duschen geschickt, dennoch bleibt der DJK Bayernligist. Beide Tore fielen in Halbzeit eins. David Vidovic brachte die Gastgeber in Führung (28.), Nino Hodzic glich nur vier Minuten später aus. Nach dem Seitenwechsel eskalierte die Partie dann: Zunächst flog Jan Fischer mit glatt Rot vom Platz (55.). In der 75. Minute kassierten dann noch Fabian Vogl und Johannes Scherm Rot bzw. Gelb-Rot. Trotz dreifacher Überzahl schaffte es die SpVgg Unterhaching in der Schlussviertelstunde dann nicht mehr, den drohenden Abstieg abzuwenden.

DJK Gebenbach – SpVgg Unterhaching II 1:1

DJK Gebenbach: Moritz Plößl, Johannes Scherm, Fabian Vogl, Johannes Golla, David Vidovic, Timo Kohler (72. Leon Kipry), Dominik Haller (79. Jonas Obendorfer), Jonas Schwindl, Fatih Boynuegrioglu (64. Patrick Hofmann), Ertugrul Er (36. Jan Fischer), Friedrich Lieder (59. Burak Ayvaz) - Trainer: Markus Kipry

SpVgg Unterhaching II: Lars Martini, Tizian Zimmermann, Marcel Martens (46. Elion Haxhosaj), Nicolas Böhnke, Felix Lautenbacher, David Leitl, Philipp Zimmerer, Ben Erlmann, Nino Hodzic, Simon Dorfner, Cornelius Pfeiffer - Trainer: Wolfgang Sonnenhauser - Trainer: Marc Endres

Schiedsrichter: Oliver Barnert (Bayreuth) - Zuschauer: 1500

Tore: 1:0 David Vidovic (28.), 1:1 Nino Hodzic (32.)

Rot: Jan Fischer (55./DJK Gebenbach/Foulspiel )

Gelb-Rot: Johannes Scherm (75./DJK Gebenbach/Unsportlichkeit )

Rot: Fabian Vogl (75./DJK Gebenbach/Foulspiel )