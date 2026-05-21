Bayernliga-Relegation: Pfaffenhofen und Wasserburg bejubeln Heimsiege

Der FSV Pfaffenhofen und der TSV 1880 Wasserburg wollen in die Bayernliga Süd aufsteigen. Die Tabellenzweiten aus den Landesligen Südwest (Pfaffenhofen) und Südost (Wasserburg) konnten in den Relegationshinspielen gegen die aktuellen Bayernligisten Coburg und Hauzenberg jeweils einen Heimsieg einfahren. Die Live-Ticker zum Nachlesen:
Der TSV 1880 Wasserburg macht einen großen Schritt in Richtung Bayernliga! Gegen den FC Sturm Hauzenberg konnten die Hausherren insbesondere nach einer starke ersten Hälfte mit 2:0 gewinnen. Bereits nach fünf Minuten klingelte es das erste Mal im Tor der Gäste, Josef Stellner netzte zur frühen Führung. Kurz vor der Pause belohnte sich Wasserburg ein zweites Mal, Robin Ungerath erhöhte für den TSV. Das Rückspiel in Hauzenberg steigt am Montag um 15 Uhr.
TSV 1880 Wasserburg – FC Sturm Hauzenberg 2:0
TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Dominik Brich, Maximilian Biegel, Leon Simeth, Josef Stellner (83. Dominik Köck), Jaume Rubio Gonzalez, Leander Haunolder (71. Michael Barthuber), Robin Ungerath (76. Janik Vieregg), Thomas Voglmaier (63. George Dumitru), Vinzenz Egger (72. Daniel Kononenko) - Trainer: Florian Heller
FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger (55. Fabian Reischl), Moritz Gerhartinger, Eralb Sinani (46. Philipp Schneider), Philipp Michl (55. Johannes Stingl), Niklas Heininger, Hannes Strohmaier, Florian Seibold, Hannes Fuchs (83. Alexander Starkl), Hannes Hobelsberger (55. Anton Hobelsberger), Bastian Schmid - Trainer: Dominik Schwarz
Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 1412
Tore: 1:0 Josef Stellner (5.), 2:0 Robin Ungerath (45.+2)
Der FSV Pfaffenhofen bezwang den FC Coburg mit 2:1. Lange sah es wie in Wasserburg nach einem Sieg zu Null aus, ehe Norik Höhn in der zweiten Minute der Nachspielzeit den vielleicht noch wichtigen Anschluss für den Bayernligisten erzielen konnte. Für Pfaffenhofen traf Beginn des zweiten Durchgangs Kristof Kuchlbauer, Jonas Redl erhöhte in der 66. Minute. Das Rückspiel in Coburg findet am Montag um 16 Uhr statt.
FSV Pfaffenhofen/Ilm – FC Coburg 2:1
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Daniel Zanker (85. Manuel Riebold), Simon Berger, Paul Starzer (78. Dominik Binder), Paolo Cipolla (36. Yasin Keskin), Michael Senger, Jonas Redl (89. Samuel Zrieschling), Simon Heigl, Maurice Untersänger (59. Luka Brudtloff), Stefan Liebler - Trainer: Ludwig Dietrich
FC Coburg: Luis Krempel, Maximilian Tranziska, René Knie, Roman Guhling (62. Luca Oikonomides), Fabian Carl (78. Leonard Späth), Jason Geißendörfer, Cristian Fischer (72. Ricardo König), Jonas Kirchner, Lucas Jacob, Sven Wieczorek (85. Adrian Guhling), Norik Höhn - Trainer: Carl-Philipp Schiebel
Schiedsrichter: Jakob Putz (Perlesreut)
Tore: 1:0 Kristof Kuchlbauer (47.), 2:0 Jonas Redl (66.), 2:1 Norik Höhn (90.+2)