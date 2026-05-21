Bayernliga-Relegation: Pfaffenhofen und Wasserburg bejubeln Heimsiege

Der TSV 1880 Wasserburg macht einen großen Schritt in Richtung Bayernliga! Gegen den FC Sturm Hauzenberg konnten die Hausherren insbesondere nach einer starke ersten Hälfte mit 2:0 gewinnen. Bereits nach fünf Minuten klingelte es das erste Mal im Tor der Gäste, Josef Stellner netzte zur frühen Führung. Kurz vor der Pause belohnte sich Wasserburg ein zweites Mal, Robin Ungerath erhöhte für den TSV. Das Rückspiel in Hauzenberg steigt am Montag um 15 Uhr.