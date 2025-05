Bayernliga-Relegation LIVE: Unterhaching-Youngsters fordern Gebenbach

Die SpVgg Unterhaching II empfängt heute im Hinspiel die DJK Gebenbach. Nach dem Erfolg der Haching-Youngsters gegen den Landesligisten SC Luhe-Wildenau wartet nun mit Gebenbach, ein etwas anderes Kaliber. Die DJK kickt seit der Saison 2017/18 in der Bayernliga Nord und scheiterte vor zwei Jahren und vor sechs Jahren erst in der Relegation am Regionalliga-Aufstieg. In Unterhaching verzichtet man auf Einsätze von Spielern aus dem Profi-Kader, dennoch warnte DJK-Coach Kipry im Vorfeld. „Wir müssen brutal auf der Hut sein. Gerade wenn eine U21 eines Profivereins ins Laufen kommt, ist es immer schwer. Daher müssen wir höllisch aufpassen.“ Anstoß ist um 18:30 Uhr. Der Live-Ticker zur Bayernliga-Relegation.