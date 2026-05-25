 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Bayernliga-Relegation LIVE: Pfaffenhofen auf dem Weg zum Aufstieg

Rückspiele der Relegation zur Bayernliga

von Ferdinand Gehlen · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Das Relegations-Hinspiel gegen den FC Sturm Hauzenberg (weiß) konnte der TSV 1880 Wasserburg (rot) souverän für sich entscheiden.
Das Relegations-Hinspiel gegen den FC Sturm Hauzenberg (weiß) konnte der TSV 1880 Wasserburg (rot) souverän für sich entscheiden. – Foto: Alexander Ferazin

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Der TSV 1880 Wasserburg ist zu Gast beim FC Sturm Hauzenberg und will nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel den Aufstieg in die Bayernliga klarmachen. Der FSV Pfaffenhofen/Ilm konnte das Hinspiel gegen den FC Coburg ebenfalls knapp für sich entscheiden und wird versuchen, auch auswärts als Sieger vom Platz zu gehen. Die Rückspiele der Relegation zur Bayernliga im Liveticker.

Heute, 16:00 Uhr
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