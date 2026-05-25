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Bayernliga-Relegation LIVE: Gute Ausgangsposition für Landesligisten
Rückspiele der Relegation zur Bayernliga
von Ferdinand Gehlen · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Das Relegations-Hinspiel gegen den FC Sturm Hauzenberg (weiß) konnte der TSV 1880 Wasserburg (rot) souverän für sich entscheiden. – Foto: Alexander Ferazin
Der TSV 1880 Wasserburg ist zu Gast beim FC Sturm Hauzenberg und will nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel den Aufstieg in die Bayernliga klarmachen. Der FSV Pfaffenhofen/Ilm konnte das Hinspiel gegen den FC Coburg ebenfalls knapp für sich entscheiden und wird versuchen, auch auswärts als Sieger vom Platz zu gehen. Die Rückspiele der Relegation zur Bayernliga im Liveticker.