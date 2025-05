Bayernliga-Relegation: Haching schaltet Landesligist Luhe aus

Der erste Schritt ist getan: Die SpVgg Unterhaching II feiert am Tag der bitteren 0:1-Pokalpleite der Profis einen wichtigen 2:0-Erfolg in der Bayernliga-Relegation.



Im Sportpark in Neuried sorgten etwa 300 Fans, vor allem aus der Oberpfalz, für gute Stimmung. Luhe-Wildenau erwischte den besseren Start. Geitners Schuss in der 12. Minute verpasste Argauer am langen Pfosten nur hauchzart.



Nach etwa 20 Minuten übernahm Haching mehr und mehr die Kontrolle: Leitl zweimal und Markulin einmal verfehlten aber den Kasten. Die Belohnung folgte in der 34. Minute, als Hannemann nach Steckpass von Markulin das 1:0 besorgte.





Nach der Pause drückten zunächst erneut die Gäste, sahen sich aber mit einer Hachinger Mannschaft konfrontiert, die zunehmend abgezockt spielte. Lange Ballbesitzphasen, kluges Zweikampfverhalten und einige Konter bremsten die Angriffsbemühungen der Gäste immer wieder aus. Die beste Chance zum Ausgleich war ein indirekter Freistoß nach Rückpass aus wenigen Metern, den Winderl in die Mauer schoss. Auf der anderen Seite machte es Haching besser: Pfeiffer bediente nach Markulin-Steckpass den eingewechselten Zimmerer, der nach einem Foulspiel im Strafraum zu Boden ging. Den fälligen Elfmeter verwandelte Pfeiffer souverän zur Vorentscheidung (84.). In der Folge machte Luhe immer mehr auf, und kassierte durch Leitl (91.) fast noch den dritten Treffer.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von fupa_oberbayern (@fussballvorort)





Der 2:0-Erfolg bringt Haching ins Relegationsfinale, wo die Endres-Elf gegen Gebenbach um ein Ticket in der Bayernliga spielt. Luhe-Wildenau bleibt dagegen Landesligist.

SpVgg Unterhaching II – SC Luhe-Wildenau 2:0

SpVgg Unterhaching II: Lars Martini, Tizian Zimmermann, Marcel Martens (86. Jannik Joas), Nicolas Böhnke, Felix Lautenbacher, David Leitl, Ben Erlmann (46. Nino Hodzic), Noah Markulin, Dominique Girtler (62. Cornelius Pfeiffer), Tim Hannemann (62. Simon Dorfner), Florian Schmid (46. Philipp Zimmerer) - Trainer: Wolfgang Sonnenhauser - Trainer: Marc Endres

SC Luhe-Wildenau: Max Baierl, Thomas Lorenz, Johannes Gradl, Daniel Ettl, Benjamin Urban (80. Maximilian Prem), Fabian Geitner (80. Fabian Magerl), Jamal Dubois (33. Felix Diermeier), Paul Weidhas, Josef Fenzl (62. Lukas Winderl), Nico Argauer, David Bezdicka (69. Benedikt Meckl) - Trainer: Benjamin Urban

Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Tim Hannemann (34.), 2:0 Cornelius Pfeiffer (84. Foulelfmeter)