Bayernliga-Relegation: Geretsried zerlegt Schwabmünchen

Showdown in der Relegation zur Bayernliga! Der TuS Geretsried empfängt im Hinspiel der 2. Runde den TSV Schwabmünchen. Am Ende wird es eine klare Sache. Der Ticker.

Der TuS Geretsried steht mit einem Bein in der Bayernliga. Der Landesligist ließ dem TSV Schwabmünchen keine Chance und siegte auch in der Höhe völlig verdient mit 4:0. Rosina brachte den TuS schon früh auf die Siegerstraße, ehe Krebs einen weiteren Treffer nachlegen konnte. Torjäger Idrizovic ließ es mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause zweimal im Schwabmünchner Kasten klingen. Damit war das Spiel zur Pause bereits entschieden. Vom TSV kam auch im zweiten Durchgang nichts. Die Geretsrieder gehen mit einem klaren Vorsprung ins Rückspiel, das am Samstag um 16 Uhr in Schwabmünchen stattfindet.