Bayernliga-Relegation: Geretsried steigt trotz Rückspiel-Pleite auf!

Der TuS Geretsried steigt trotz Rückspiel-Niederlage in die Bayernliga auf! Im Hinspiel konnte der TuS gegen den TSV Schwabmünchen mit 4:0 gewinnen, die 1:2-Pleite im Rückspiel machte den Geretsriedern nichts mehr aus. Der TSV Schwabmünchen bleibt in der nächsten Saison in der Landesliga. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Vier Tore musste der TSV Schwabmünchen aufholen, um die Chance auf den Aufstieg zu wahren. Die Partie startete gut für die Hausherren, Luca Boyer brachte den TSV in Minute 34 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tim Uhde vom Punkt (55.). In der Folge blieb Schwabmünchen dran, kam aber außer einem Pfostentreffer nicht mehr zu nennenswerten Aktionen. So kam es, wie es kommen musste: Fabio Pech verkürzte in der 81. Minute und machte damit alles klar.