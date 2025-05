Bayernliga-Relegation: Gebenbach schlägt Haching

Die SpVgg Unterhaching II empfängt heute im Hinspiel die DJK Gebenbach. Nach dem Erfolg der Haching-Youngsters gegen den Landesligisten SC Luhe-Wildenau wartet nun mit Gebenbach, ein etwas anderes Kaliber. Die DJK kickt seit der Saison 2017/18 in der Bayernliga Nord und scheiterte vor zwei Jahren und vor sechs Jahren erst in der Relegation am Regionalliga-Aufstieg. In Unterhaching verzichtet man auf Einsätze von Spielern aus dem Profi-Kader. Die Hilfe hätten die U23 womöglich gut gebrauchen können. Denn Hachings Zweite muss nun mit einer Hypothek ins Rückspiel am Samstag nach Gebenbach. Der Ticker.