Bayernliga-Relegation: Gallier "unfassbar" – FSV verkrampft mit Kampf

Hofft auf die Unterstützung der Fans im Rückspiel: Stadeln-Trainer Manfred Dedaj. (Archivfoto) – Foto: Wolfgang Zink

Beim Auftakt der Bayernliga-Relegation haben die Landesligisten für echte Überraschungen gesorgt. Bis kurz vor dem Abpfiff traf kein einziges der höherklassigen Teams. Erst der FC Coburg brach in der Nachspielzeit den Bann – und erhöhte dadurch die Chancen auf den Klassenerhalt immens.

"Eine unfassbar stabile Mannschaftsleistung durch die Reihen hinweg", lobte Gallier-Trainer Robin Keiner im Anschluss an den 2:0-Heimerfolg über Erlangen. "Wir hatten ein extrem hohes Energielevel, haben viel gearbeitet und waren in der ersten Halbzeit die fußballerisch bessere Mannschaft." Von Beginn an machte sein Team Druck und belohnte sich früh: Eine Ecke versenkte Jonas Hau in der 17. Minute per Volley zur Führung. Kurz darauf vergab Großbardorf den nächsten Hochkaräter. Doch Erlangen wehrte sich, kam aber nicht entscheidend zum Abschluss. So stoppte ein Gallier Erlangens Thomas Müller in letzter Sekunde, als dieser freistehend vor Nico Stephan auftauchte (27.). Auf der Gegenseite war Valentin Reitstetter dem nächsten Treffer nahe als er einen Freistoß an den Pfosten knallte (31.). "Du machst ein Tor und hast noch zwei klare Chancen. Da musst du noch zielstrebiger sein", kommentierte Keiner.

Kurz nach dem zweiten Alukracher jubelte Großbardorf dann (71.): Ein Schuss von Dennis Kremer prallte vom Pfosten landete beim kurz zuvor eingewechselten Luis Wäcke, der auf 2:0 erhöhte. Der ATSV biss sich im Anschluss an der Defensive der Hausherrn die Zähne aus. Besonders TSV-Keeper Stephan entschärfte teils gefährliche Flanken und hielt den verdienten 2:0-Sieg fest. "Hintenraus ist uns aufgrund der extrem hohen Arbeitsrate die Luft ausgegangen. Wir waren ein bisschen platt, konnten die Räume nicht mehr so schließen. Erlangen hat uns gut laufen lassen, aber wichtig war, dass die Null steht und wie sich die Mannschaft in jeden Ball gehauen hat", so Keiner. "Da muss ich den Hut ziehen. Am Ende gewinnst du das Spiel 2:0 und hast jetzt eine super Ausgangslage."

Über 1100 Fans sahen in Münchberg dagegen die einzige Nullnummer, als Stadeln am Donnerstagabend gastierte. Vorteil für den FSV? "Auswärts nicht zu verlieren und kein Gegentor zu bekommen, ist immer gut. Leider haben wir bei unseren guten Chancen versäumt, das 1:0 zu machen", sagte FSV-Trainer Manfred Dedaj nach dem Spiel. "Insgesamt gab es zu viele Fehlpässe. Beide Teams waren zu verkrampft, aber haben gekämpft. So ist die Relegation."

Sandro Preißinger, Trainer der Eintracht, pflichtete seinem Kollegen bei: "Ingesamt war es gerade für den neutralen Zuschauer ein sehr langweiliges Spiel. Beide Mannschaften haben sich größtenteils im Mittelfeld neutralisiert, wobei Stadeln tendenziell schon etwas besser im Spiel war." Die beste Chance seiner Mannschaft vergab Emre Mal, als er einen Ball in der ersten Hälfte im Fünfmeterraum knapp verpasste, so Preißinger: "Hinten sind wir wiederum wieder gut gestanden und haben nichts zugelassen, bis auf einen Schuss, der mit etwas Glück an den Pfosten ging. Am Ende war es dann in meinen Augen ein leistungsgerechtes 0:0."

92. Minute! Coburg mit Lucky Punch gegen Pfaffenhofen in Bayernliga-Relegation

Zu Gast beim FSV Pfaffenhofen lief Coburg lange Zeit einem Rückstand hinterher. Nach einer torlosen ersten Hälfte köpfte Kristof Kuchlbauer den oberbayerischen Landesligisten nach einer Ecke in Front (47.). Der Bayernligist vergab seinerseits Chancen zum Anschluss, doch Coburg Keeper Luis Krempel musste nur wenige Minuten später erneut hinter sich greifen: Jonas Redl besorgte, ebenfalls per Kopf, das 2:0. Unmittelbar vor dem Schlusspfiff schlug der FC Coburg dann aber doch noch zurück: Norik Höhn gelang in der Nachspielzeit zumindest noch der wichtige Anschlusstreffer (92.).