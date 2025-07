Bayernliga-Rekordspieler Benede verlängert bei 1860 München

Er hängt noch eine Saison dran und verlängert beim TSV 1860 II. Alex Benede bei einem der zwölf Spielen ohne Gegentor seiner Löwen. – Foto: Charly Becherer

Er hat noch nicht genug. Nach 13 Spielzeiten in der Bayernliga verlängert Alex Benede bei 1860 München II noch einmal um ein weiteres Jahr.

München ‒ 15 Jahre ist es her, dass Alexander Benede von seinem damaligen Verein, dem FC Bayern II, in die Bayernliga Süd zum TSV Aindling wechselte. 13 Spielzeiten in Deutschlands fünfthöchster Spielklasse später verteidigt Benede noch immer auf höchstem Bayernliga-Niveau ‒ und verlängert seinen Vertrag bei der Zweitvertretung des TSV 1860 München II noch einmal um eine weitere Saison. „Letzter Tanz“ verschoben ‒ Benede verlängert für eine weitere Saison beim TSV 1860 II

„Ehrlich gesagt, könnte das Spiel gegen Rain mein letzter Tanz sein.“ Die Worte von Benede vor dem letzten Spieltag der vergangenen Bayernliga-Saison bewahrheiten sich nicht ‒ zum Glück für den TSV 1860 II. Der 36-Jährige gehört zur Bayernliga wie kaum ein anderer. Rekordspieler mit über 360 Einsätzen, meinungsstarke Persönlichkeit und mittlerweile Routinier und Vorbild in der Talente-Auswahl des TSV 1860 München. Mit Benede in der Startelf verloren die Löwen vergangene Bayernliga-Saison gerade einmal vier Partien, blieben zwölfmal ohne Gegentreffer und stürmten auf Platz zwei. Zum Vergleich: In der Saison 23/24, ohne Benede in der Defensive, stand am letzten Spieltag Platz sieben für die Junglöwen.