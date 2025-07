Bayernliga-Rekord vom Tisch: Mike Hutterer erklärt Landesliga-Wechsel

Grünwald – Der TSV Grünwald hat sich nach dem Abstieg aus der Bayernliga namhaft verstärkt. Michael Hutterer ist dabei wohl der Königstransfer. Der 35-Jährige lief in der vergangenen Spielzeit noch für Türkgücü München in der Regionalliga Bayern auf und soll jetzt als eine der neuen Stützen in der Landesliga fungieren.

Dabei kam der Schritt in die Landesliga für Außenstehende, im Besonderen nach dem Abenteuer Regionalliga, überraschend: „Für mich musste das Gesamtpaket, unabhängig von der Liga, passen. Grünwald ist ein ambitionierter Verein.“ Ein konkretes Saisonziel, wie etwa den sofortigen Wiederaufstieg oder einen bestimmten Tabellenplatz, will der Routinier jedoch nicht nennen.

„Mit dem Kader ist alles möglich“

Mike Hutterer

Gleichzeitig gibt Hutterer auch aufgrund des namhaften Kaders mit Clemens Kubina, Daniel Leugner, Marcel Kosuch & Co. zu: „Es ist klar, dass schon ein gewisser Druck da ist.“ Allerdings „haben wir eine super Teamchemie. Mit dem Kader ist alles möglich.“

Die Entwicklung ehemaliger Bayernliga-Absteiger in den letzten Jahren sieht Hutterer jedoch auch als Warnung: „Pullach und Garching waren einmal Topteams. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch durchgereicht werden.“ Zum Auftakt schlug der TSV Grünwald den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 4:1. Im ersten Gastspiel beim TSV Murnau ging der Absteiger leer aus.

Icon League und TSV Grünwald? „Sehr viel Aufwand“

Hutterer könnte in der kommenden Saison nicht nur für den TSV Grünwald auflaufen, sondern auch weiter in einem Kleinfeldformat. In der abgelaufenen Season spielte er zusammen mit unter anderem Leugner und Kosuch sowie den beiden Ex-Profis Änis Ben-Hatira und Diego Contento für den FC Plyers United von Claudio Pizarro.

„Die Icon League war ein geiles Erlebnis. Aber ich werde mal schauen, wie es weitergeht. Die Teilnahme ist immer mit sehr viel Aufwand verbunden, mit der Familie, der Arbeit und dem Vereinsfußball. Die Kings League wäre jedoch sehr reizvoll mit dem internationalen Format.“

Mit 362 Spielen hat Hutterer die zweitmeisten Spiele in der Geschichte der Bayernliga Süd absolviert. In der abgelaufenen Saison wurde der 35-Jährige ausgerechnet von seinem ehemaligen Teamkollegen Alexander Benede überholt. Der Abwehrspieler des TSV 1860 München II steht aktuell bei 366 Partien und wird seinen Vorsprung nach seiner Vertragsverlängerung wohl weiter ausbauen: „Das ist schon kurios, dass ausgerechnet Alex mich überholt hat, aber ich gönne es ihm. Mit meinem Wechsel in die Regionalliga war klar, dass es so kommen wird“, erklärt Hutterer lachend.

Gespräche über Türkgücü-Verbleib gescheitert

Eine Rückkehr in die Bayernliga war auch wegen des Rekords ein Thema gewesen: „Natürlich wäre es cool gewesen, sich die Krone zurückzuholen. Aber ich wollte nicht zwanghaft einfach nur wegen des Rekords Fußballspielen. 362 Spiele sind auch eine echte Hausnummer“, zeigt sich Hutterer dennoch mit Platz zwei zufrieden.

Auch ein Verbleib bei Türkgücü München in der Bayernliga war nicht ausgeschlossen: „Wir waren in guten Gesprächen. Eine Einigung kam aufgrund mehrerer interner Faktoren nicht zustande.“ Auf die Gründe wollte der 35-Jährige nicht genauer eingehen.

Mike Hutterer über die Regionalliga: „Ein geiles Erlebnis“

Trotz des Abstiegs ist Hutterer den Münchnern und vor allem Trainer Alper Kayabunar, der den Mittelfeldstrategen zum Ex-Drittligisten gelotst hatte, „dankbar“ für die Erfahrung Regionalliga: „Es war ein geiles Erlebnis. Wir hatten coole Auswärtsreisen in größeren Stadien vor vielen Zuschauern.“

Doch auch Hutterer ist die Stadion-Posse mitten im Abstiegskampf im Gedächtnis geblieben: „Natürlich war es sehr turbulent. Wir hatten eine gute Phase. Die Spiele gegen Burghausen und Schweinfurt wären sehr cool gewesen. Zudem hatten wir uns durchaus etwas ausgerechnet. Das war schon ärgerlich“, schließt der 35-Jährige sein Regionalliga-Fazit ab. (Alexander Nikel)

(Hinweis: Das Gespräch wurde vor den ersten beiden Saisonspielen geführt. Der TSV Grünwald siegte zum Auftakt 4:2 gegen Garmisch-Partenkirchen und verlor in der zweiten Runde beim TSV Murnau mit 1:2.)