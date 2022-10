Bayernliga: Pummers erfolgreicher Weckruf - Ismaninger Talfahrt geht weiter - 1860 II nur Remis 15. Spieltag der Bayernliga Süd kompakt

Die Allgäuer hatten noch während der Woche in einem Nachholspiel ein 0:0 gegen den FC Ingolstadt II erreicht. In Hallbergmoos zeigte der Regionalliga-Absteiger keinerlei Ermüdungserscheinung und legte einen Blitzstart hin. Bereits in der 14. Minute erzielte der Ex-Hachinger Dominik Stroh-Engel das zweite Gäste-Tor zum 0:2. Von diesem Schock erholten sich die Gastgeber kaum, lediglich Simon Werner sorgte in der 90. Minute für den Ehrentreffer.

Trainerwechsel bei 1860 Rosenheim verpufft - TSV 1865 Dachau wieder nur Remis