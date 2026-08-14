Bayernliga: Pipinsried mit Machtdemonstration – Junglöwen retten sich

Pipinsried durfte auch im Spitzenspiel jubeln. – Foto: Simon Eiler

In der Bayernliga Süd stand am Wochenende der 5. Spieltag an. Zum Auftakt stand unter anderem das Topspiel zwischen Spitzenreiter FC Pipinsried und Verfolger FSV Pfaffenhofen/Ilm an. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Freitag

Der FC Ismaning stand kurz vor einem Comeback, musste sich dem TSV 1880 Wasserburg am Ende aber doch geschlagen geben. Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch ein Eigentor von Daniel Weber in Führung und bauten diese nach dem Seitenwechsel durch Thomas Voglmaier auf 2:0 aus. Wasserburg hatte damit beste Karten, die Partie für sich zu entscheiden.

Ismaning kämpfte sich jedoch eindrucksvoll zurück. Alessandro Cazorla verkürzte in der 66. Minute, ehe Philip Kuhn kurz vor Schluss den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, hatte Wasserburg noch das letzte Wort. Maximilian Pichler traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 3:2 und sicherte den Gästen damit einen dramatischen Auswärtssieg. FC Ismaning – TSV 1880 Wasserburg 2:3

FC Ismaning: Lorenz Becherer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Altin Maxhuni, Giovanni Pollio (67. Kubilay Celik), Jeremie Zehetbauer, Philip Kuhn, Leon Rexhaj, Javin Bolte (67. Noah Brill), Alessandro Cazorla (87. Stefan Lovic) - Trainer: Xhevat Muriqi

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Dominik Brich (87. Matthias Rauscher), Maximilian Biegel, Simon Fischer, Leon Simeth (75. Maximilian Pichler), Jaume Rubio Gonzalez, Dominik Köck, Florian Grundner, Robin Ungerath (90. Florian Pollak), Thomas Voglmaier (66. Daniel Kononenko), Janik Vieregg (75. Vinzenz Egger) - Trainer: Florian Heller

Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen)

Tore: 0:1 Daniel Weber (43. Eigentor), 0:2 Thomas Voglmaier (58.), 1:2 Alessandro Cazorla (66.), 2:2 Philip Kuhn (87.), 2:3 Maximilian Pichler (90.+6)

Der FC Pipinsried hat dem FSV Pfaffenhofen/Ilm keine Chance gelassen und einen deutlichen 5:0-Heimsieg gefeiert. Tobias Reithmeir brachte die Gastgeber nach 26 Minuten in Führung und legte damit den Grundstein für einen souveränen Auftritt. Nach der Pause nahm Pipinsried dann richtig Fahrt auf. Jaroud Kanze erhöhte in der 58. Minute auf 2:0, wenig später traf auch Alexander Seifert. In der Schlussphase schraubten Tobias Ullmann und erneut Kanze das Ergebnis weiter in die Höhe. Mit seinem zweiten Treffer des Tages setzte Kanze tief in der Nachspielzeit den Schlusspunkt unter einen rundum gelungenen Abend für den FC Pipinsried. FC Pipinsried – FSV Pfaffenhofen/Ilm 5:0

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler (86. Mhammed Sanawar), Benjamin Krist, Max Dombrowka (74. Tobias Ullmann) (86. Tobias Ullmann), Tobias Reithmeir, Tobias Reichl (58. Benedikt Lobenhofer), Matthias Roithmayr (86. David Anyaonu), Patrick Weihrauch (86. Maximilian Haas), Florian Gebert, Jaroud Kanze, Alexander Seifert - Trainer: Roman Langer

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin (86. Johannes Birkl), Daniel Zanker, Simon Berger, Sebastian Waas, Paul Starzer, Michael Senger, Jonas Redl, Moritz Leibelt, Maurice Untersänger (66. Luka Brudtloff) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau)

Tore: 1:0 Tobias Reithmeir (26.), 2:0 Jaroud Kanze (58.), 3:0 Alexander Seifert (66.), 4:0 Tobias Ullmann (86.), 5:0 Jaroud Kanze (90.+6)

Der SV Heimstetten hat sich in einer umkämpften Partie mit 1:0 gegen den SV Schalding-Heining durchgesetzt. Die Gäste mussten bereits in der 37. Minute einen herben Rückschlag hinnehmen, als Christoph Szili wegen einer Notbremse als letzter Mann die Rote Karte sah und Schalding-Heining lange in Unterzahl agieren musste. Trotzdem hielt die Defensive der Gäste zunächst stand, ehe Lukas Riglewski in der 59. Minute den entscheidenden Treffer für Heimstetten erzielte. Schalding-Heining stemmte sich auch mit zehn Mann gegen die Niederlage, konnte den Rückstand jedoch nicht mehr aufholen. In der Schlussphase sah zudem Elion Haxhosaj noch die Rote Karte, sodass die Gäste die Begegnung sogar nur zu neunt beendeten. SV Heimstetten – SV Schalding-Heining 1:0

SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl (33. Moritz May), Yannick Günzel, Cedric Ildas, Lukas Riglewski (90. Felix Goebl), Daniel Steimel (31. Rene Rüther), Severin Müller, Reza Sakhi Zada, Dominique Girtler, David Leitl (83. Emil Titze), Pirmin Lindner (63. Robin Penski) - Trainer: Sarah Romert

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Christoph Szili, Quirin Stiglbauer (86. Sebastian Sommer), Niklas Heininger, Daniel Zillner, Fabian Stahl (46. Thomas Schacherbauer), Elion Haxhosaj, Thomas Flieher, Jonas Hoffmann (61. Michel Schiedermair), Volodymyr Danylenko, Markus Gallmaier (61. Hannes Hobelsberger) - Trainer: Heiko Schwarz

Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Lukas Riglewski (59.)

Rot: Christoph Szili (37./SV Schalding-Heining/letzter Mann)

Rot: Elion Haxhosaj (90./SV Schalding-Heining/Grund unbekannt)

SV Heimstetten – SV Schalding-Heining 1:0SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl (33. Moritz May), Yannick Günzel, Cedric Ildas, Lukas Riglewski (90. Felix Goebl), Daniel Steimel (31. Rene Rüther), Severin Müller, Reza Sakhi Zada, Dominique Girtler, David Leitl (83. Emil Titze), Pirmin Lindner (63. Robin Penski) - Trainer: Sarah RomertSV Schalding-Heining: Marius Herzig, Christoph Szili, Quirin Stiglbauer (86. Sebastian Sommer), Niklas Heininger, Daniel Zillner, Fabian Stahl (46. Thomas Schacherbauer), Elion Haxhosaj, Thomas Flieher, Jonas Hoffmann (61. Michel Schiedermair), Volodymyr Danylenko, Markus Gallmaier (61. Hannes Hobelsberger) - Trainer: Heiko SchwarzZuschauer: 170Tore: 1:0 Lukas Riglewski (59.)Rot: Christoph Szili (37./SV Schalding-Heining/letzter Mann)Rot: Elion Haxhosaj (90./SV Schalding-Heining/Grund unbekannt)

Der TSV 1860 Rosenheim hat dem FC Deisenhofen einen rabenschwarzen Abend beschert und einen beeindruckenden 6:1-Erfolg eingefahren. Die Gastgeber legten von Beginn an ein hohes Tempo vor und stellten die Weichen früh auf Sieg: Liam Markulin traf in der 12. Minute zur Führung, Edis Muhameti erhöhte wenig später, ehe Markulin mit seinem zweiten Treffer bereits nach 22 Minuten auf 3:0 stellte. Kurz vor der Pause sorgte Muhameti mit dem 4:0 für die Vorentscheidung. Deisenhofen kam zwar nach dem Seitenwechsel zum Ehrentreffer, musste aber wenig später einen weiteren Rückschlag verkraften, als Torhüter Maximilian Obermeier die Rote Karte sah. Rosenheim nutzte die Überzahl konsequent aus: Markulin schnürte seinen Dreierpack und Marcel Martens setzte mit dem 6:1 den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie. TSV 1860 Rosenheim – FC Deisenhofen 6:1

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Steven Khong-In, Adnan Kasumovic, Deniz Ünal, Marcel Martens, Liam Markulin (81. Edon Xhelili), Michael Summerer (55. Zaeem Syed), Leon Tutic (77. Kevin Kuffel), Christoph Hilger, Edis Muhameti (56. Audai Elghatous) (66. Audai Elghatous), Noah Markulin (56. Marlon Gangloff) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber (77. Henrik Freitag), Nikolaos Gkasimpagiazov, Georg Jungkunz (46. Tobias Seidl), Philipp Zanier, Noah Semmler (46. Salvatore Cavaleri), Lennard Jung (46. Lukas Vollmer), Niclas Groß, Lukas Kretzschmar (60. Leonard Dürr), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer

Schiedsrichter: Maximilian Scheungrab (Passau)

Tore: 1:0 Liam Markulin (12.), 2:0 Edis Muhameti (17.), 3:0 Liam Markulin (22.), 4:0 Edis Muhameti (45.+4), (46.), 5:1 Liam Markulin (76.), 6:1 Marcel Martens (85.)

Rot: Maximilian Obermeier (56./FC Deisenhofen/)

Lange sah es danach aus, als würde die SpVgg Hankofen-Hailing drei Punkte aus München entführen. Baran Berk brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung und verschaffte seiner Mannschaft damit eine gute Ausgangsposition für die zweite Halbzeit. Die U21 des TSV 1860 München rannte in der Schlussphase jedoch unermüdlich an und wurde praktisch mit der letzten Aktion belohnt. In der ersten Minute der Nachspielzeit verwandelte Mustafa Tekin einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich und rettete den Löwen damit noch einen Punkt. So endete eine ausgeglichene Partie mit einem späten Happy End für die Gastgeber. TSV 1860 München II – SpVgg Hankofen-Hailing 1:1

TSV 1860 München II: Paul Bachmann, Finn Fodor, Edon Krasniqi, Jakob Schurz, Deniz Haimerl, Mustafa Tekin, Fabio Rost, Luis Pereira de Azambuja (87. Ludwig Estermann), Lucio Saric (71. Noah Plöttner), Fares Ibrahim, Luca Dollinger - Trainer: Christoph Rech - Trainer: Wolfgang Sonnenhauser

SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger, Simon Pichlmeier, Daniel Ertel, Alexander Nittnaus, Brian Wagner, Lukas Käufl (57. Tobias Gayring) (57. Michael Lummer), Baran Berk (71. Lukas Weidlich), Tobias Lermer, Daniel Zormeier (57. Tobias Gayring) (57. Michael Lummer), Marco Stefandl (78. Benedikt Troffer) - Trainer: Tobias Beck

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Baran Berk (32.), 1:1 Mustafa Tekin (90.+1 Foulelfmeter)

Der SV Erlbach und der FC Gundelfingen haben sich in einer ausgeglichenen Begegnung mit 1:1 getrennt. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Lukas Adamhuber die Gastgeber kurz nach dem Seitenwechsel in Front und sorgte damit für Stimmung unter den 416 Zuschauern. Gundelfingen ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und fand Mitte der zweiten Halbzeit die passende Antwort. David Spizert verwandelte in der 73. Minute einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams noch nach dem entscheidenden Treffer, am Ende blieb es aber bei einer leistungsgerechten Punkteteilung. SV Erlbach – FC Gundelfingen 1:1

SV Erlbach: Egon Weber, Benjamin Schlettwagner, Pascal Linhart, Christoph Schulz, Christopher Obermeier, Milos Lukic (89. Luis Dafinger), Levin Ramstetter, Sebastian Spinner (81. Erich Kirchgessner), Lukas Adamhuber, Leonhard Thiel, Thomas Winklbauer - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

FC Gundelfingen: Valentin Rommel, David Anzenhofer, Yannick Maurer, Engjëll Havolli, Nico Rieger, Jeremias Seibold, Felix Hafner (90. Noah Sailer), Samuel Seibold (74. Janis Peter), Simon Achatz, David Spizert (87. Salih Sen), Jannik Leibing (74. Luca Kerber) - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger

Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 416

Tore: 1:0 Lukas Adamhuber (53.), 1:1 David Spizert (73. Foulelfmeter)

Der FC Sportfreunde Schwaig und der SV Kirchanschöring haben sich nach einem munteren ersten Durchgang mit 1:1 getrennt. Robert Rohrhirsch brachte die Gastgeber in der 21. Minute in Führung und belohnte Schwaig damit für den gelungenen Start. Lange hielt der Vorsprung allerdings nicht, denn Manuel Omelanowsky stellte in der 38. Minute wieder alles auf Anfang. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, doch der entscheidende Treffer wollte keiner Mannschaft mehr gelingen. So blieb es vor 250 Zuschauern bei einer Punkteteilung, mit der beide Teams leben mussten. FC Sportfreunde Schwaig – SV Kirchanschöring 1:1

FC Sportfreunde Schwaig: Moritz Knauf, Tobias Jell, Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Sebastian Gebhart, Vincent Sommer, Robert Rohrhirsch (77. Ludwig Gschlößl), Fabian Streibl, Raffael Ascher, Leon Roth (81. James Timbana), Kenan Bajramovic - Trainer: Christian Donbeck

SV Kirchanschöring: Julian Disterer, Luca Obirei, Elias Huber, Andreas Schweinsteiger, Hannes Kraus, Moritz Morbach, David Lobendank, Maximilian Reiter (90. Elias Dworschak), Manuel Omelanowsky, Samuel Schwarz, Sebastian Dengel - Trainer: Christoph Dinkelbach

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Robert Rohrhirsch (21.), 1:1 Manuel Omelanowsky (38.)

Spiel am Samstag