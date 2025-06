Bayernliga Nord: Der Spielplan ist da, Eltersdorf & Stadeln eröffnen!

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat am heutigen Mittwochvormittag die Spielpläne für die beiden Bayernligen veröffentlicht. Das Eröffnungsspiel in der Bayernliga Nord bestreiten am Freitag, den 18. Juli um 18:30 Uhr der SC Eltersdorf und der FSV Stadeln. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist offiziell auf das Wochenende rund um den 28./29.11. terminiert. Los geht`s im neuen Jahr dann wieder rund um das Wochenende des 28.02./01.03.2026. Der letzte Spieltag geht am Samstag, den 16.05.2026 über die Bühne. Wir haben für euch die ersten fünf Spieltage der Bayernliga Nord im Überblick: