Bayernliga: Nächster komfortabler Sieg für den TSV 1860 München II

Nach einem furiosen Auftaktsieg gegen den TuS Geretsried kann die Bayernliga-Vertretung des TSV 1860 München gegen den TSV Schwabmünchen direkt nachlegen und fährt die nächsten drei Zähler ein. Alle Spiele am zweiten Spieltag der Bayernliga Süd in der Übersicht.
Der TSV 1860 München II fährt gegen den TSV Schwabmünchen den zweiten ungefährdeten Sieg in zweiten Spiel in der Bayernliga ein. Luis Pereira de Azambuja brachte die Löwen in der 20. Minute in Front, Arian Ortivero Calderon erhöhte in der 69. Minute auf 0:2. In der Schlussphase konnte Schwabmünchen noch einmal verkürzen (77.), die Gäste ließen aber nichts mehr anbrennen.
Ortivero Calderon netzte in kürzester Zeit zwei weitere Male (81. und 83.) bevor Lance Fiedler in der Nachspielzeit den 5:1-Endstand aus Sicht der Löwen herstellte.
TSV Schwabmünchen – TSV 1860 München II 1:5
TSV Schwabmünchen: Lasse Holthuis, Lucas Kusterer, Luca Boyer, Manuel Schmid, Maximilian Muha (80. Simon Paulus), Maximilian Aschner (78. Benedikt Berger), Matteo Di Maggio (70. Maximilian Krist), Philipp Boyer, Maik Uhde, Richard Gumpinger (63. Philip Gmell), Achim Speiser (70. Muhammed Emirzeoglu)
TSV 1860 München II: Vitus Eicher, Lance Fiedler, Julian Bell, Lasse Faßmann, Felix Weber (46. Benedikt Hoppe), Raphael Wach, Lucas Grancay, Cristian Leone (59. Arian Ortivero Calderon), Luis Pereira de Azambuja, Emre Erdogan (67. Rron Gosalci) (74. Sandro Porta), Florian Niederlechner (59. Brahim Moumou)
Tore: 0:1 Luis Pereira de Azambuja (20.), 0:2 Arian Ortivero Calderon (69.), 1:2 Maximilian Krist (77. Foulelfmeter), 1:3 Arian Ortivero Calderon (81.), 1:4 Arian Ortivero Calderon (83.), 1:5 Lance Fiedler (90.+1)
Maurice Untersänger hat dem FSV Pfaffenhofen/Ilm mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause den Heimsieg beschert. Lange war die Partie gegen den TSV 1860 Rosenheim ausgeglichen, ehe die Gastgeber in den letzten Minuten der ersten Halbzeit eiskalt zuschlugen. In der 40. Minute brachte Untersänger den FSV erstmals in Führung. Fünf Minuten später legte er nach und schnürte noch vor dem Seitenwechsel seinen Doppelpack.
Mit dem 2:0 im Rücken hatte Pfaffenhofen eine komfortable Ausgangslage für die zweiten 45 Minuten. Rosenheim reagierte zur Pause mit mehreren Wechseln, konnte den Rückstand jedoch nicht mehr verkürzen. Weitere Tore fielen vor den 630 Zuschauern nicht mehr. So blieb es bei dem Ergebnis, das bereits zur Halbzeit auf der Anzeigetafel gestanden hatte. Der FSV Pfaffenhofen/Ilm sicherte sich damit einen 2:0-Erfolg gegen die Sechziger aus Rosenheim.
FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV 1860 Rosenheim 2:0
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin (86. Moritz Leibelt), Thomas Rausch (66. Simon Heigl), Simon Berger, Paul Starzer (71. Daniel Zanker), Michael Senger, Jonas Redl (80. Matthias Weinzierl), Alexander Lungwitz, Maurice Untersänger, Stefan Liebler (64. Sebastian Waas) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich
TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In, Laurin Fürmeier (46. Liam Markulin), Deniz Ünal, Marcel Martens, Audai Elghatous (46. Christoph Hilger), Zaeem Syed (78. Adnan Kasumovic), Leon Tutic, Marlon Gangloff (46. Michael Summerer), Edis Muhameti, Noah Markulin (78. Denis Stojcic) - Trainer: Wolfgang Schellenberg
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 630
Tore: 1:0 Maurice Untersänger (40.), 2:0 Maurice Untersänger (45.)
FC Deisenhofen – SV Kirchanschöring 2:2
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Georg Jungkunz, Philipp Zanier, Lennard Jung, Salvatore Cavaleri (60. Niclas Groß), Lukas Kretzschmar (90. Luke Gandl), Tobias Seidl (60. Noah Semmler), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer
SV Kirchanschöring: Julian Disterer, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Hannes Kraus, Luca Hübner, David Lobendank (70. Elias Dworschak), Maximilian Reiter (90. Andreas Schweinsteiger), Kenan Smajlovic (79. Moritz Morbach), Manuel Omelanowsky, Samuel Schwarz, Sebastian Dengel (65. Fikret Jahic) - Trainer: Christoph Dinkelbach
Schiedsrichter: Florian Islinger (Hainsacker) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Tobias Seidl (6.), 1:1 Manuel Omelanowsky (49.), 1:2 Luca Obirei (56.), 2:2 Lukas Kretzschmar (66.)
Der FC Pipinsried hat in Geretsried von Beginn an keine Zweifel aufkommen lassen. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, als Matthias Roithmayr die Gäste in Führung brachte. Nur wenig später legte Jaroud Kanze das 2:0 nach und erwischte den TuS Geretsried damit eiskalt. Pipinsried blieb auch in der Folge das tonangebende Team und baute den Vorsprung durch Florian Gebert in der 33. Minute auf drei Treffer aus.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf nichts. Erneut war Gebert erfolgreich und schnürte mit seinem Treffer zum 4:0 einen Doppelpack. Für die Gastgeber wurde die Aufgabe damit endgültig aussichtslos. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Nenad Petkovic zehn Minuten vor dem Ende mit dem fünften Treffer des Tages. So stand für den FC Pipinsried ein klarer 5:0-Auswärtserfolg zu Buche, bei dem die Weichen bereits in den ersten Minuten gestellt wurden.
TuS Geretsried – FC Pipinsried 0:5
TuS Geretsried: Lukas Günther, Mihajlo Vjestica (46. David Luburic), Christoph Sibler, Nathan Winkler (46. Belmin Idrizovic), Nino Hodzic (66. Lukas Kellner), Robin Renger, Tyrone Prepeluh (82. Fabio Pech), Keita Kawai, Veron Fejzullahi (66. Anastasios Karpouzidis), Sebastian Schrills, Daniel Krebs - Trainer: Martin Grelics
FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler, Benjamin Krist (82. Benedikt Lobenhofer), Max Dombrowka, Tobias Reithmeir, Tobias Reichl (62. Patrick Weihrauch), Maximilian Haas (75. Tobias Ullmann), Matthias Roithmayr (66. David Anyaonu), Florian Gebert, Jaroud Kanze, Alexander Seifert (62. Nenad Petkovic) - Trainer: Roman Langer
Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Matthias Roithmayr (4.), 0:2 Jaroud Kanze (7.), 0:3 Florian Gebert (33.), 0:4 Florian Gebert (67.), 0:5 Nenad Petkovic (80.)
Der SV Erlbach unterlag dem Aufsteiger SpVgg Landshut knapp mit 0:1. Den goldenen Treffer erzielte Florentin Seferi in der 54. Minute. Landshut ist nach zwei Siegen aus zwei Spielen Tabellenführer, Erlbach steht zumindest über Nacht auf dem zweiten Platz.
SpVgg Landshut – SV Erlbach 1:0
SpVgg Landshut: Daniel Mühl, Marcus Plomer, Robin Oswald, Dominik Weiß, Yannick Justvan, Tim Hoffmann (57. Mario Folger), Lucas Biberger (82. Martin Stoller), Simon Kirmeier (88. Alexander Hagl), Moritz Sossau, Sebastian Maier, Florentin Seferi (67. Kenneth Sigl) - Spielertrainer: Sebastian Maier
SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils (81. Lukas Adamhuber), Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic (61. Thomas Winklbauer), Levin Ramstetter (89. Pascal Linhart), Tobias Duxner (59. Luis Dafinger), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner
Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 700
Tore: 1:0 Florentin Seferi (54.)
Die SpVgg Hankofen-Hailing besiegte den FC Ismaning mit 2:0. Baran Berk und Tobias Lermer sorgten für die Treffer des abgestiegenen Regionalligisten (27. und 60.), der den ersten Saisonsieg einfahren konnte. Ismaning fällt auf Rang 13 zurück.
SpVgg Hankofen-Hailing – FC Ismaning 2:0
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger (56. Daniel Ertel), Simon Pichlmeier, Alexander Nittnaus, Benedikt Troffer, Lukas Käufl (56. Brian Wagner), Baran Berk (74. Lukas Weidlich), Michael Lummer, Tobias Lermer, Daniel Zormeier (56. Tobias Gayring), Marco Stefandl (86. Fabian Hanula) - Trainer: Tobias Beck
FC Ismaning: Lorenz Becherer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Noah Brill (65. Serhii Shcherbyna), Jeremie Zehetbauer, Siegfried Kübler (12. Leon Rexhaj), Philip Kuhn (62. Kubilay Celik), Javin Bolte (73. Philippe Beij), Artin Shamolli, Alessandro Cazorla (65. Vito Liuzza) - Trainer: Xhevat Muriqi
Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 405
Tore: 1:0 Baran Berk (27.), 2:0 Tobias Lermer (60.)
Der FC Gundelfingen siegte beim TSV Wasserburg mit 3:1. David Spizert sorgte früh für die Zwei-Tore-Führung (14. und 19.), nur sechs Minuten nach dem zweiten Gästetreffer stellte Simon Achatz auf 3:0. In der 33. Minute meldete Leander Haunolder Wasserburg in der Partie an, ein weiterer Treffer gelang den Hausherren aber nicht mehr. Gundelfingen ist Achter, Wasserburg steht auf dem vorletzten Platz.
TSV 1880 Wasserburg – FC Gundelfingen 1:3
TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Maximilian Pichler (35. Thomas Voglmaier), Simon Fischer, Leon Simeth (80. Matthias Rauscher), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, Leander Haunolder (65. Daniel Kononenko), Dominik Köck (86. Maximilian Biegel), Florian Grundner, Robin Ungerath, Vinzenz Egger (73. Janik Vieregg) - Trainer: Florian Heller
FC Gundelfingen: Valentin Rommel, David Anzenhofer, Leon Sailer, Yannick Maurer, Engjëll Havolli, Jeremias Seibold, Felix Hafner (76. Noah Sailer), Luca Kerber (87. Janis Peter), Samuel Seibold (64. Jannik Leibing), Simon Achatz (37. Fatjon Maliqi), David Spizert - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger
Schiedsrichter: Xaver Scheungrab (Vilshofen) - Zuschauer: 458
Tore: 0:1 David Spizert (14.), 0:2 David Spizert (19. Foulelfmeter), 0:3 Simon Achatz (25.), 1:3 Leander Haunolder (33.)
Der FC Sportfreunde Schwaig konnte beim SV Heimstetten den ersten Saisonsieg einfahren. Leon Roth brachte die Gäste in der 18. Minute in Front, nach etwas mehr als einer Stunde konnte Pirmin Lindner für Heimstetten ausgleichen. Jener Lindner schwächte den SV mit seinem Platzverweis in der Folge (83.), in der Nachspielzeit konnte Tim Schels einen fälligen Elfmeter zum 2:1 verwandeln (90.+1). Schwaig klettert auf den sechsten Platz, Heimstetten steht auf Rang 16.
SV Heimstetten – FC Sportfreunde Schwaig 1:2
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl (56. Reza Sakhi Zada), Yannick Günzel, Rene Rüther (27. Cedric Ildas), Moritz May, Daniel Steimel, Dennis Polat (63. Lukas Riglewski), Emil Titze (46. Felix Goebl) (85. Nicolas Weng), Dominique Girtler, David Leitl, Pirmin Lindner - Trainer: Sarah Romert - Co-Trainer: Niklas Eberhardt - spielender Co-Trainer: Lukas Riglewski
FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Tobias Jell, Sebastian Hofmaier, Sebastian Gebhart (85. Linus Hesch), Vincent Sommer (79. Kenan Bajramovic), Tim Schels, Fabio Groß, Robert Rohrhirsch (90. Ludwig Gschlößl), Fabian Streibl, Raffael Ascher, Leon Roth (76. Lennox Gürsoy) - Trainer: Christian Donbeck - Co-Trainer: Walter Werner
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 260
Tore: 0:1 Leon Roth (18.), 1:1 Pirmin Lindner (65.), 1:2 Tim Schels (90.+1 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Pirmin Lindner (83./SV Heimstetten/Wiederholtes Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Raffael Ascher (FC Sportfreunde Schwaig) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Fabian Scherger (51.).