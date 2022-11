Bayernliga: Mölders trifft und führt Landsberg auf Platz zwei 18. Spieltag

Sascha Mölders trifft wieder und schon sammelt der TSV Landsberg drei Punkte. Am Freitagabend setzte sich der Favorit klar beim VfB Hallbergmoos durch.

Der TSV Landsberg hat nach zwei Niederlagen in Serie am Freitagabend beim Tabellenvorletzten mit 3:0 gewonnen. Spielertrainer Sascha Mölders beendete seine Mini-Torflaute und traf nach zwölf Minuten zur Führung für die Gäste.

Kurz vor dem Gang in die Kabine legte Alessandro di Rosa für das Team aus dem Allgäu den zweiten Treffer zum 2:0-Pausenstand nach. In der Schlussphase machte Nikola Negic vor 400 Zuschauern mit dem 3:0 in der Nachspielzeit endgültig alles klar. Landsberg verbessert sich zumindest bis Samstagnachmittag auf Rang zwei. Hallbergmoos steckt weiterhin tief im Tabellenkeller fest.

VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Landsberg 0:3

VfB Hallbergmoos-Goldach: Dominic Dachs, Brandon Happi Monthé (83. Carl Opitz), Christoph Mömkes, Andreas Giglberger, Andreas Kostorz, Johannes Petschner, Tobias Krause (46. Fabian Czech), Simon Werner (62. Maurice David), David Küttner (74. Stephan Thee), David Lucksch (78. Felix Breuer), Fabian Diranko - Trainer: Matthias Strohmaier - Trainer: Florian Brachtel

TSV Landsberg: David Hundertmark, Alexander Benede Aquayo, Alessandro di Rosa, Maximilian Holdenrieder, Sebastian Schmeiser, Bryan Stubhan (79. Vincent Stegmiller), Michael Hutterer, Timo Spennesberger (91. Nabil Tcha-Zodi), Sascha Mölders, Manuel Detmar (67. Branko Nikolic), Achim Speiser (58. Nikola Negic)

Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Sascha Mölders (12.), 0:2 Alessandro di Rosa (40.), 0:3 Nikola Negic (90.+3)

