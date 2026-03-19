Bayernliga-Methusalem Gareis: »Unglaublich, der Kerl ist 40 Jahre alt« Ist er der älteste Spieler in der Bayernliga Nord? Egal! Neudrossenfelds Daniel Gareis ist ein Phänomen... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Gareis (2.v.l.) macht nach wie vor eine gute Figur auf dem Spielfeld. – Foto: Johannes Traub

Wird er mit „Alter“ angesprochen, dann wird Daniel Gareis klar, dass seine Mitspieler seine Söhne sein könnten. Er stört sich aber nicht wegen seiner offensichtlichen Bedeutung an diesem Wort, wie man vielleicht vermuten möchte. Sondern daran, dass es von der jüngeren Generation – genauso wie „Digger“ - in praktisch jedem Satz ohne tiefern Sinn verwendet wird. Eigenheiten der „modernen“ Sprache, die für ihn unverständlich sind. Einer der wenigen Momente, in denen der 40-Jährige merkt, dass er eben bereits 40 Jahre alt – und er ein Bayernliga-Methusalem ist.

Rollt der Ball, ist Daniel Gareis unter Dauerfeuer. Er rennt, er grätscht, er ist voll konzentriert. Hat die vollkommene Ruhe am Ball und löst selbst brenzlige Situation spielerisch. Überwiegend als lauf- und kampfstarker Sechser, aber gerne auch mal eine Reihe dahinter, im Einsatz, gehört er zu denjenigen Spielern, die erst nach dem Abpfiff des Schiedsrichters (oder etwas danach) den (Fußball-)Tunnel verlassen. Und das seit Jahrzehnten. Der Defensivspieler des TSV Neudrossenfeld ist - gefühlt eine Ewigkeit - auf der Höhe seines Schaffens, fußballerisch und sowieso auch körperlich. „Unglaublich, dieser Kerl ist 40 Jahre alt“, gehört Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter am Weinberg, zu denjenigen, die sich immer wieder bewusst vor Augen führen müssen, dass da einer im grünen Trikot rumläuft, der bereits kurz nach der Jahrtausendwende in den Herrenbereich aufgerückt ist. Der schon über 600 Spiele für fränkische Traditionsvereine wie den Club, Hof und Bayreuth absolviert hat. Der komplett von größeren Verletzungen verschont geblieben ist und deshalb irgendwie als unverwundbar gilt.

Und gerade, weil es komplett normal ist, dass der Kulmbacher immer da und immer fit ist, ist es besonders. Gerade weil er selbst in seinem fünften Lebensjahrzehnt unverwüstlich wirkt, ist er ein Phänomen. Ein gottgegebenes Talent, das nur einer von einer Million hat? Klar, eine gewisse Rossnatur ist ihm in die Wiege gelegt worden. Er ist aber auch einer "vom alten Schlag“, wie Daniel Stöcker deutlich macht.

Der 40-Jährige ist stets mittendrin statt nur dabei. – Foto: Mario Wiedel

Heißt: Fußball stand und steht immer an erster Stelle. Daniel Gareis hat während seiner Karriere immer auf seinen Körper geachtet. Alkohol hat er noch keinen Tropfen getrunken, Laufeinheiten sind für ihn keine Qual (Stöcker: "Er läuft immer vorne weg“) und eine Trainingseinheit lässt man nicht sausen. Punkt. Nicht einmal, wenn die Familienauszeit ruft. "Wenn Saison ist, geht er nicht in den Urlaub - obwohl seine Frau als Lehrerin nur in den Ferien kann. Somit gibt und gab es bis dato kaum gemeinsame Urlaube - aber seine Frau akzeptiert das dankenswerterweise", schmunzelt Stöcker. Ist der Fußballer Daniel Gareis unsterblich? Auch wenn es für Verwunderung sorgen wird: Nicht ganz! Das Alter tut dann doch ein Übriges. Eigentlich wollte der Mitarbeiter in einer Steuerkanzlei im vergangenen Sommer seine Karriere beenden. Nicht, weil er wollte, vielmehr, weil es mit 40 Jahren eben langsam so sein muss. Er fuhr dann erstmals in den Sommerferien mit Gattin und Kindern weg. „Eine schöne Zeit“, gibt er zu. Aber es fehlte etwas. Nämlich das Rennen, das Grätschen, die volle Konzentration auf die schönste Nebensache der Welt. Und plötzlich war er wieder da! „Ich hatte ja angekündigt, dass ich ab und an ins Training komme, um in Bewegung zu bleiben.“ Ab dem Spätsommer war er wieder immer da. Als wäre er nie weg gewesen. „Und es ist auch wenig verwunderlich, dass er seinen Rückstand schnell aufgeholt hat“, sagt Stöcker zum Blitz-Comeback. Zwar machten kurzzeitig die Muskeln – doch das Alter! - etwas Probleme, aber es ist davon auszugehen, dass er bald unersetzlich ist, wie seit Jahrzehnten. Ohne „Alter“ und „Digger“ kann selbst er inzwischen nicht mehr leben...