Bayernliga LIVE: Wasserburg mit dem Ausgleich - Partie wieder offen

Pfaffenhofen reist am dritten Spieltag nach Kottern. – Foto: Charly Becherer

Am Samstag stehen in der Bayernliga Süd zwei Partien an: Der TSV Kottern empfängt Pfaffenhofen und Kirchanschöring erwartet Wasserburg. Alle Spiele am dritten Spieltag der Bayernliga in der Übersicht.

Spiele am Freitag:

Die Sportfreunde Schwaig und der FC Gundelfingen teilen sich die Punkte. In der 14. MInute brachte Vincent Sommer die Gastgeber zunächst in Front, der Vorsprung hatte bis in die zweite Hälfte Bestand. In der 64. Minute erzielte Simon Achatz dann jedoch den Ausgleich für Gundelfingen, das 1:1 war gleichzeitig auch der Endstand. FC Sportfreunde Schwaig – FC Gundelfingen 1:1

FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Tobias Jell, Sebastian Hofmaier, Sebastian Gebhart, Vincent Sommer, Tim Schels, Fabio Groß, Robert Rohrhirsch (84. Kenan Bajramovic), Fabian Streibl, Raffael Ascher, Leon Roth (76. Lennox Gürsoy)

FC Gundelfingen: Valentin Rommel, David Anzenhofer, Leon Sailer, Yannick Maurer, Engjëll Havolli (53. Nico Rieger), Jeremias Seibold, Felix Hafner, Luca Kerber (64. Jannik Leibing), Samuel Seibold (77. Janis Peter), Simon Achatz, David Spizert

Tore: 1:0 Vincent Sommer (14.), 1:1 Simon Achatz (64.)

Der TSV 1860 München II muss sich gegen den SV Schalding-Heining mit einem Remis zufrieden geben. In einer ausgeglichenen Partie stand es lange Zeit 0:0. In der Schlussphase schlugen die Junglöwen dann zu. Fares Ibrahim erzielte den vermeintlichen Siegtreffer für die Hausherren (85.). Doch Schalding gab sich nicht geschlagen und Hannes Hobelsberger schockte den TSV in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 1:1. Für die Bayernligavertretung des TSV 1860 München ist es das erste Spiel der neuen Saison, das man nicht gewinnen kann. TSV 1860 München II – SV Schalding-Heining 1:1

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Finn Fodor, Edon Krasniqi, Jakob Schurz, Deniz Haimerl, Mustafa Tekin, Noah Plöttner, Mathew Collins, Lucio Saric, Fares Ibrahim

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Maximilian Moser (89. Hannes Hobelsberger), Christoph Szili, Niklas Heininger, Daniel Zillner (90. Thomas Schacherbauer), Fabian Stahl (89. Adrian Böck), Elion Haxhosaj, Thomas Flieher, Jonas Hoffmann (73. Quirin Stiglbauer), Volodymyr Danylenko, Markus Gallmaier (82. Sebastian Sommer)

Tore: 1:0 Fares Ibrahim (85.), 1:1 Hannes Hobelsberger (90.+5)

Besondere Vorkommnisse: Noah Plöttner (TSV 1860 München II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marius Herzig (59.).

Der TSV 1860 Rosenheim und die SpVgg Hankofen-Hailing trennen sich ebenfalls unentschieden. In der ersten Hälfte hatten die Gastgeber zunächst Vorteile. Durch einen Doppelschlag von Liam Markulin (26.) und Edis Muhameti (28.) ging Rosenheim mit einer 2:0-Führung in die Pause. Die SpVgg ließ sich davon jedoch nicht unterkriegen und schlug in der zweiten Hälfte zurück. Marco Stefandl erzielte in der 53. Minute per Elfmeter zunächst den Anschlusstreffer, bevor Tobias Lermer in der 64. Minute der Augleich gelang. In der Schlussphase konnte sich keine der beiden Mannschaften mehr einen entscheidenden Vorteil erspielen. Folgerichtig endete die Partie 2:2. TSV 1860 Rosenheim – SpVgg Hankofen-Hailing 2:2

TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In, Adnan Kasumovic, Deniz Ünal, Marcel Martens, Liam Markulin (78. Marlon Gangloff), Michael Summerer (90. Aini Merepeza), Zaeem Syed (69. Leon Tutic), Christoph Hilger, Edis Muhameti (87. Leonardo Papapicco), Noah Markulin (64. Audai Elghatous)

SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Simon Pichlmeier, Daniel Ertel, Alexander Nittnaus, Benedikt Troffer (46. Daniel Zormeier), Brian Wagner, Lukas Käufl, Michael Lummer (46. Baran Berk), Tobias Lermer, Tobias Gayring (81. Lukas Weidlich), Marco Stefandl

Tore: 1:0 Liam Markulin (26.), 2:0 Edis Muhameti (28.), 2:1 Marco Stefandl (53. Foulelfmeter), 2:2 Tobias Lermer (64.)

Der FC Ismaning schlägt die SpVgg Landshut und holt die ersten Zähler der neuen Saison. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Philip Kuhn in der 50. Minute per Elfmeter das 1:0 für die Hausherren. In der Folge schwächte sich Ismaning selbst, Serhii Shcherbyna sah in der 66. Minute die rote Karte. Landshut nutzte die Überzahl umgehend aus und kam durch Florentin Seferi zum Ausgleich (71.). Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht beirren und gingen im direkten Gegenzug durch einen Treffer von Jeremie Zehetbauer erneut in Führung (73.). In der Nachspielzeit sorgte Kubilay Celik mit dem 3:1 dann endgültig für die Entscheidung. FC Ismaning – SpVgg Landshut 3:1

FC Ismaning: Lorenz Becherer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild (85. Noah Brill), Altin Maxhuni, Jeremie Zehetbauer, Philip Kuhn, Leon Rexhaj (78. Janosch Barho), Javin Bolte (72. Giovanni Pollio), Vito Liuzza (31. Philippe Beij) (89. Kubilay Celik), Serhii Shcherbyna

SpVgg Landshut: Daniel Mühl, Marcus Plomer (82. Luan Gashi), Robin Oswald, Dominik Weiß, Yannick Justvan, Simon Kirmeier (62. Tim Hoffmann), Moritz Sossau (68. Martin Stoller), Tobias Steer, Sebastian Maier, Florentin Seferi, Kenneth Sigl (52. Daniel Rabanter)

Tore: 1:0 Philip Kuhn (50.), 1:1 Florentin Seferi (71.), 2:1 Jeremie Zehetbauer (73.), 3:1 Kubilay Celik (90.+6)

Rot: Serhii Shcherbyna (66./FC Ismaning/)

Der SV Erlbach gewinnt knapp gegen den FC Deisenhofen. Nach einer torlosen ersten Hälfte fiel die Entscheidung im zweiten Durchgang. Leonhard Thiel erzielte das goldene Tor und sicherte seiner Mannschaft damit die drei Punkte. Für Erlbach ist es der zweite Sieg im dritten Spiel, wordurch man in der Tabelle einen Sprung macht und unter anderem an Deisenhofen vorbeizieht. SV Erlbach – FC Deisenhofen 1:0

SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Pascal Linhart, Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic (82. Luis Dafinger), Levin Ramstetter, Leonhard Thiel (82. Lukas Adamhuber), Thomas Winklbauer (69. Sebastian Spinner)

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl (82. Henrik Freitag), Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Philipp Zanier, Leon Müller-Wiesen (64. Georg Jungkunz), Lennard Jung (73. Salvatore Cavaleri), Paul Schemat (87. Nico Wilhelm), Lukas Kretzschmar, Tobias Seidl (46. Noah Semmler), Florian Schmid

Tore: 1:0 Leonhard Thiel (60.)