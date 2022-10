– Foto: Sven Leifer

Bayernliga LIVE: Wahnsinn in Augsburg - VfR gelingt erneuter Ausgleich 16. Spieltag im Live Ticker

Zum Abschluss des 16. Spieltages in der Bayernliga Süd gastiert der VfR Garching in Schwaben bei Türkspor Augsburg. Hier der Live-Ticker.

Sonntag:

Abstiegskampf in der Bayernliga Süd. Zum Abschluss des 16. Spieltages muss der VfR Garching bei Türkspor Augsburg ran. Beide Teams stehen zurzeit mit neun Zählern auf den Relegationsplätzen. Der VfR rund um Trainer Nico Basta möchte den Abstand auf den TSV 1865 Dachau nach dessen Niederlage in Schalding mit einem Auswärtssieg in Schwaben verkürzen. Der letzte Dreier für die Gäste liegt allerdings schon ein paar Wochen zurück. Nach dem Sieg auswärts beim TSV Kottern Mitte September mussten die Münchner zuletzt drei Niederlagen in Folge einstecken.

Samstag:

Der TSV 1860 Rosenheim kommt einfach nicht vom Fleck. Gegen den FC Memmingen schlug sich das Schlusslicht zwar tapfer, stand am Ende aber wieder mit leeren Händen da. Ex-Profi Dominik Stroh-Engel brachte den Tabellendritten in der 26. Minute in Führung, dann ließ Rosenheim nichts mehr zu. Auch nicht nach der roten Karte für Tim Kießling in der 68. Minute. Der haushohe Favorit im ungleichen Absteigerduell setzt sich durch. TSV 1860 Rosenheim – FC Memmingen 0:1

TSV 1860 Rosenheim: Daroczi, Kießling, Kasumovic, Polotzek (80. Addo), Wallner, Summerer (74. Salkic), Gratt, Merdan, Polat (55. Löser), Barsalona (70. Kuchler), Demolli - Trainer: Seidel

FC Memmingen: Werdich, Bettrich (46. Mihajlovic), Lutz, Brugger, Bauer, Bareis (66. Zeqiri), Remiger (75. Maurer), Dausch, Trkulja, Maier (90. Fidan), Stroh-Engel - Trainer: Baierl

Schiedsrichter: Abieba (Fürth) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Stroh-Engel (26.)

Rot: Kießling (68./TSV 1860 Rosenheim/Foulspiel )

Auch der SV Schalding-Haining erledigt seine Pflichtaufgabe. Gegen den TSV 1865 Dachau dauerte es aber bis zur zweiten Halbzeit, bis die ersten Tore fielen. Nach Wiederanpfiff mussten die Heimfans dafür aber nur noch eine Minute warten. Markus Gallmaier verwandelte per Kopf. Rossdorfer (59.) und Drofa (69.) erhöhten noch vor der Schlussphase auf 3:0. Kurz vor Abpfiff gelang Mohamed Bekaj immerhin der Ehrentreffer aus Sicht der Gäste. SV Schalding-Heining – TSV 1865 Dachau 3:1

SV Schalding-Heining: Schedlbauer, Rossdorfer, Zillner, Weiß (79. Schwarz), Tschugg, Knochner, Radivojevic (46. Drofa), Burmberger, Schnabel (74. Saeed), Rott (64. Kirschner), Gallmaier (84. Wipplinger) - Trainer: Köck

TSV 1865 Dachau: Jakob, Sinani, Mayer, Leiber (62. Nappo), Kelmendi, Bekaj, Kosuch (74. Radojevic), Groß, Manuba, Brey, Juraković (25. Trifinopoulos) - Trainer: Weiser

Schiedsrichter: Fleischmann (Kreith/Pittersberg) - Zuschauer: 468

Tore: 1:0 Gallmaier (47.), 2:0 Rossdorfer (59.), 3:0 Drofa (68.), 3:1 Bekaj (88.)

Beim TSV 1860 München II gab es nach Abpfiff sicherlich ein Donnerwetter von Trainer Frank Schmöller. Die kleinen Löwen starteten doch so gut ins Duell gegen den FC Deisenhofen. Philip Kuhn lieferte den Blitzstart in der fünften Minute, Damjan Dordan erhöhte in der 23. auf 2:0. Noch vor der Halbzeit aber der Anschluss. Ex-1860-Profi Nico Karger durfte vom Punkt aus ran und blieb cool. Nach Wiederanpfiff kippte die Partie. Maxim Gresler musste nach etwas über einer Stunde mit Gelb-Rot vom Platz. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte wieder Nico Karger. Die kleinen Löwen nehmen trotz 2:0-Führung also nur einen Punkt mit und müssen sich ärger, das Spiel aus der Hand gegeben zu haben. TSV 1860 München II – FC Deisenhofen 2:2

TSV 1860 München II: Schmid, Judge, Glück, Kreuzpaintner (61. Sponer), Gresler, Mannhardt, Dordan (83. Leibelt), Goden, Feil (70. Beutel), Knöferl (74. Zivanovic), Kuhn - Trainer: Schmöller - Trainer: Hiechinger

FC Deisenhofen: Caruso, Schneiker, Sagner (64. Gkasimpagiazov), Nickl (72. Köber), Förtsch, Müller-Wiesen, Jost, Kopp, Mayer, Bachhuber, Karger (70. Kurmehaj) - Trainer: Vilus - Trainer: Pummer

Schiedsrichter: Stolorz (Irchenrieth) - Zuschauer: 105

Tore: 1:0 Kuhn (5.), 2:0 Dordan (23.), 2:1 Karger (36. Foulelfmeter), 2:2 Karger (68. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Gresler (67./TSV 1860 München II/)

Was ein Spektakel! Nach nicht einmal zehn Minuten stand es zwischen Nördlingen und Kirchanschöring bereits 1:1. Puscher und Buxer hatte getroffen. In der 19. Minute war das Spiel dann gedreht, David Miladinovic erzielte das 2:1 aus Gästesicht. Und kurz vor der Halbzeit war es dann plötzlich ein klare Sache. David Lobendank (43.) und Simon Jauk (44.) erwischten die Nördlinger Defensive per Doppelschlag kalt. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff war Nördlingen aber schon wieder da. Alexander Schröter traf erst zum 2:4 und legte in der 77. Minute auch das 3:4 nach. Mehr war für den Aufsteiger dann aber nicht mehr drin. Kirchanschöring bleibt auf Tuchfühlung mit der Spitze. TSV Nördlingen – SV Kirchanschöring 3:4

TSV Nördlingen: Martin, Schüler, Schmidt, Bosch (79. Dammer), Mayer (87. Brandt), Geiß, Meyer, Grimm, Puscher, Gruber, Schröter - Trainer: Schreitmüller

SV Kirchanschöring: Weber, Nicklas, Leberfinger (31. Jauk), Urban (86. Galler), Obirei, Auerhammer, Schmitzberger (68. Neumüller), Huber, Buxmann (74. Wengler), Lobendank, Miladinovic (67. Kronbichler) - Trainer: Demmelbauer

Schiedsrichter: Scharf (Regensburg) - Zuschauer: 320

Tore: 1:0 Puscher (6.), 1:1 Buxmann (9.), 1:2 Miladinovic (19.), 1:3 Lobendank (43.), 1:4 Jauk (44.), 2:4 Schröter (49.), 3:4 Schröter (77.)

Auch der zweite Aufsteiger musste sich am Samstag geschlagen geben. Erlbach hielt beim TSV Schwaben Augsburg nur eine Halbzeit lang mit. Zur Pause stand es nach Toren von Kania und Ramstetter Remis. In der 68. Minute legte Kania aber sein zweites Tor drauf und Heiß besorgte in der 77. die Vorentscheidung. TSV Schwaben Augsburg – SV Erlbach 3:1

TSV Schwaben Augsburg: Rösch, Krug, Rauscher (73. Löschner), Ruisinger, Gail, Aracic, Heiß, Luburic (89. d'Almeida), Achatz (65. Zupur), Kania (83. Fackler-Stamm), Kurz (90. da Silva Wiedl) - Trainer: Radoki

SV Erlbach: de Souza Lima (60. Schickl), Hahn, Hofbauer (81. Langenecker), Manghofer, Fischer, Obermeier, Ramstetter, Schlettwagner (61. Thiel), Hefter (79. Bobenstetter), Hager (73. Barth), Breu - Trainer: Grabmeier

Schiedsrichter: Klerner (Lichtenfels) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Kania (5.), 1:1 Ramstetter (36.), 2:1 Kania (68.), 3:1 Heiß (77.)

Wenn sich der TSV 1860 München II geärgert hat, dürfte der TSV Landsberg in Wutausbrüche geraten sein. Die Mannschaft um Spielertrainer Sascha Mölders gab das Spiel gegen den zuletzt so glücklosen FC Ismaning innerhalb von drei Minuten ab. Lange lagen die Hausherren dank eines Treffers von Timo Spennesberger vorne. Doch in der Schlussphase plötzlich ein ganz anderes Bild. Maximilian Holdenrieder musste in der 74. Minute mit Ampelkarte vom Platz, dann rochen die Gäste Lunte. Clemens Kubina traf in der 84. zum Ausgleich, Yasin Yilmaz besorgte in der 87. die Führung. Ganz ärgerliche Niederlage für den Tabellenzweiten, wichtige Punkte für den FC Ismaning. TSV Landsberg – FC Ismaning 1:2

TSV Landsberg: Hundertmark, Nikolic, Benede Aquayo, di Rosa, Holdenrieder, Schmeiser, Stubhan (61. Negic), Hutterer, Spennesberger (78. Wollens), Mölders, Detmar (70. Speiser)

FC Ismaning: Becherer, Nishikawa, Redl (89. Schaefer), Roth, Krizanac, Kubina, Hofmann, Weber, Yilmaz (90. Kollmann), Schädler (62. Roth), Gaedke (69. Lommer) - Trainer: Stijepic

Schiedsrichter: Hufnagel (Ingolstadt) - Zuschauer: 470

Tore: 1:0 Spennesberger (44.), 1:1 Kubina (84.), 1:2 Yilmaz (87.)

Gelb-Rot: Holdenrieder (74./TSV Landsberg/)

Seit 13 Spielen hat der FC Ingolstadt II nicht mehr verloren und seit zwei Partien wartet der TSV Kottern auf einen Heimsieg. Die Hausherren ließen sich von Statistiken aber mal so überhaupt nicht beeindrucken. Christopher Duchardt traf in der sechsten Minute zum 1:0 und nach etwas mehr als einer halben Stunde zum zweiten Mal. Die kleinen Schanzer wankten schon vor der Pause. Etwas mehr als eine Stunde war gespielt, da besorgte Sezer Yazin mit dem 3:0 die Vorentscheidung. Dann folgte der Auftritt von Mario Götzendörfer: Gelbe Karte in der 85. Minute, Tor in der 87. und Platzverweis in der 91. Minute. TSV Kottern – FC Ingolstadt 04 II 3:1

TSV Kottern: Mormone, Buchmann (78. Kaya), Paschek, Dobras, Miller, Schad, Fichtl, Duchardt (78. Meisinger), Jocham (72. Hoffmann), Yazir (69. Dusch), Vezaj (65. Beutel) - Trainer: Wiblishauser

FC Ingolstadt 04 II: Zech, Perconti (62. Cabrera), Udogu (77. Inthal), Nduka, Karaogul (77. Fofanah), Senger, Götzendörfer, Herm, Keidel (62. Kampmann), Nuhanovic (40. Mazreku), Gashi - Trainer: Käs

Schiedsrichter: Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 430

Tore: 1:0 Duchardt (6.), 2:0 Duchardt (34.), 3:0 Yazir (66.), 3:1 Götzendörfer (87.)

Gelb-Rot: Götzendörfer (90./FC Ingolstadt 04 II/)