Bayernliga LIVE: Verfolgerduell in Heimstetten, Landsberg fordert FCI

Den FC Ismaning erwartet an diesem Spieltag mit dem Tabellenzweiten TSV Landsberg eine schwere Aufgabe. – Foto: Sven Leifer

30. Spieltag in der Bayernliga Süd. Ein absolutes Topspiel stand bereits am Freitagabend an. Tabellenführer TSV 1860 München II schlug den Dritten aus Kirchanschöring klar. Außerdem besiegte Pipinsried den TSV Kottern.

Wichtige Punkte für den FC Pipinsried. Im Heimspiel gegen den TSV Kottern setzte man sich mit 4:1 durch. Das Spiel startete furios. Achim Speiser schockte die Hausherren früh und stellte auf 1:0 für Kottern (10.). Pipinsried antwortete prompt. Erst traf Florian Gebert zum Ausgleich (13.), dann brachte Fabian Benko die Gastgeber vom Punkt in Führung (15.). In der zweiten Halbzeit machte Pipinsried den Deckel auf die Partie. Lange blieb es beim 2:1 bis Jaroud Kanze den dritten Treffer erzielte (75.). Für den Schlusspunkt sorgte Benedikt Wiegert, der zum 4:1-Endstand traf. FC Pipinsried – TSV Kottern 4:1

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler, Benedikt Lobenhofer (89. Kubilay Celik), Max Dombrowka (33. Jaroud Kanze), Tobias Schröck, Tobias Reithmeir, Fabian Benko (82. Benjamin Krist), Mario Götzendörfer (90. Dominik Neisser), Alexander Lungwitz, Nenad Petkovic (67. Benedikt Wiegert), Florian Gebert - Trainer: Roman Langer

TSV Kottern: Christoph Siebken, Tim Buchmann (84. Fabian Günes), Samuel Barth (86. Deniz Dagtekin), Filip Dobras, Lukas Ender, Roland Fichtl, Matthias Jocham, Sven Kopp (1. Achim Speiser) (74. Sefer Qosaj), Maximilian Bär, Christopher Duchardt, Micha Bareis - Trainer: Andreas Maier

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau)

Tore: 0:1 Tim Buchmann (10.), 1:1 Florian Gebert (13.), 2:1 Fabian Benko (16. Foulelfmeter), 3:1 Jaroud Kanze (75.), 4:1 Benedikt Wiegert (81.)

Rot: Florian Gebert (77./FC Pipinsried/)

Das nächste Ausrufezeichen der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München. Im Duell mit dem SV Kirchanschöring – dritter in der Bayernliga Süd – setzten sich die Münchener mit 5:0 durch. Schon nach der ersten Halbzeit war die Partie entschieden. Cristian Leone machten den Anfang und brachte die Junglöwen in Führung (16.). Benedikt Hoppe (31.) und Arin Garza (42.) erhöhten noch vor dem Pausenpfiff. In der zweiten Halbzeit schnürte Garza den Doppelpack und erzielten den Treffer zum 4:0 (56.). Für den Schlusspunkt sorgte Lucas Grancay (88.). TSV 1860 München II – SV Kirchanschöring 5:0

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Max Jägerbauer (77. Rron Gosalci), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Arin Garza (64. Sandro Porta), Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (73. Lucas Grancay), Cristian Leone, Noah Klose (64. Matthias Roithmayr), Fabio Wagner (73. Luis Pereira de Azambuja) - Trainer: Alper Kayabunar

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer, David Lobendank, Maximilian Reiter, Nick Schreiber, Manuel Omelanowsky (64. Elias Huber), Jonas Kronbichler (59. Marco Schmitzberger), Samuel Schwarz, Fikret Jahic (46. Andreas Schweinsteiger) - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Cristian Leone (16.), 2:0 Benedikt Hoppe (31.), 3:0 Arin Garza (42.), 4:0 Arin Garza (56.), 5:0 Lucas Grancay (88.)