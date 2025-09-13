Bayernliga LIVE: Türkgücü in Heimstetten – Geretsried empfängt FCD

Am heutigen Samstag stehen vier Partien auf dem Programm. Geretsried fordert Deisenhofen, Türkgücü ist in Heimstetten zu Gast, Hauzenberg empfängt das Top-Team aus Kirchanschöring und Gundelfingen will gegen Pipinsried zuhause punkten. Der 10. Spieltag im Überblick.
Die Saison des TSV 1860 München II läuft nahezu perfekt. Auch im 9. Bayernliga-Spiel der Saison blieben die Junglöwen unter Alper Kayabunar ungeschlagen und thronen deshalb vorneweg an der Tabellenspitze.
Gegen Türkspor Augsburg erwischte 1860 einmal mehr einen guten Start. Schon nach sieben Minuten ließ Raphael Wach nach Vorlage von Emre Erdogan die Löwen jubeln. Zur Mitte der zweiten Hälfte dann der zweite Streich: Xaver Kiefersauer erhöhte nach Vorlage von Noah Klose auf 2:0. Direkt nach der Pause legte Klose (52.) den nächsten Treffer nach und sorgte damit früh für die Entscheidung. Der Anschlusstreffer von Javin Bolte (66.) war am Ende nur Ergebniskosmetik.
TSV 1860 München II – Türkspor Augsburg 3:1
TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig (91. Matthias Roithmayr), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Lasse Faßmann, Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (89. Benedikt Hoppe), Damjan Dordan (56. Lucas Grancay), Cristian Leone (64. Max Jägerbauer), Noah Klose (74. Arin Garza), Emre Erdogan - Trainer: Alper Kayabunar - Trainer: Vincent Saller
Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin, Engjell Havolli, Yunus Erdal, Tobias Ullmann (78. Nino Peulić), Dominik Krachtus (68. Eren Bozkurt), Hazem Ibrahim (46. Valdrin Katana), Javin Bolte, Dogukan Mumcu (46. David Anyaonu), Ibrahim Capar, Ruvjed Perovic (46. Niklas Berger) - Trainer: Servet Bozdag
Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 175
Tore: 1:0 Raphael Wach (7.), 2:0 Xaver Kiefersauer (24.), 3:0 Noah Klose (51.), 3:1 Javin Bolte (66.)
Wieder ein Herzschlagfinale für Landsberg, aber diesmal mit dem besseren Ende für den TSV. Nach dem Last-Minute-Remis in Kirchanschöring wollte die Mannschaft gegen Kottern endlich den ersten Sieg unter Christoph Rech feiern, und startete gut rein: Nach 16 Minuten klingelte es im Gästegehäuse, doch Kottern schlug zurück: Nach Foul von Daniele Sgodzaj besorgte Matthias Jocham vom Punkt den 1:1-Pausenstand.
Die zweite Hälfte begann mit einem Schock für Landsberg: Tiziano Mulas sah nach 50 Minuten die Rote Karte. Doch der TSV wehrte sich, und wurde belohnt: Neuzugang Benito Alisanovic stellte in der 66. Minute auf 2:1. Kurz vor Schluss kochten dann die Emotionen hoch: In der 96. Minute sah Noah Hackenschmidt die Rote Karte, nur zwei Minuten später besorgte Maximilian Berwein mit dem 3:1 für die Entscheidung.
TSV Landsberg – TSV Kottern 3:1
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (77. Tadeus Henn), Tiziano Mulas, Tino Reich (85. Fabian Kljucevic), Maximilian Berwein, Jeton Abazi (59. Maximilian Seemüller) - Trainer: Christoph Rech - Trainer: Furkan Kircicek
TSV Kottern: Christoph Siebken, Marco Miller, Tim Buchmann (75. Fabian Günes), Filip Dobras (70. Martin Dausch), Lukas Ender, Roland Fichtl, Matthias Jocham, Marco Schad, Christopher Duchardt, Kevin Haug, Achim Speiser (11. Noah Hackenschmidt) - Trainer: Martin Dausch
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 360
Tore: 1:0 Marco Miller (16. Eigentor), 1:1 Matthias Jocham (36. Foulelfmeter), 2:1 Benito Alisanovic (66.), 3:1 Maximilian Berwein (90.+7 Foulelfmeter)
Rot: Tiziano Mulas (50./TSV Landsberg/)
Rot: Noah Hackenschmidt (95./TSV Kottern/)