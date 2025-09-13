Bayernliga LIVE: Türkgücü in Heimstetten – Geretsried empfängt FCD

Die Saison des TSV 1860 München II läuft nahezu perfekt. Auch im 9. Bayernliga-Spiel der Saison blieben die Junglöwen unter Alper Kayabunar ungeschlagen und thronen deshalb vorneweg an der Tabellenspitze.

Gegen Türkspor Augsburg erwischte 1860 einmal mehr einen guten Start. Schon nach sieben Minuten ließ Raphael Wach nach Vorlage von Emre Erdogan die Löwen jubeln. Zur Mitte der zweiten Hälfte dann der zweite Streich: Xaver Kiefersauer erhöhte nach Vorlage von Noah Klose auf 2:0. Direkt nach der Pause legte Klose (52.) den nächsten Treffer nach und sorgte damit früh für die Entscheidung. Der Anschlusstreffer von Javin Bolte (66.) war am Ende nur Ergebniskosmetik.

TSV 1860 München II – Türkspor Augsburg 3:1

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig (91. Matthias Roithmayr), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Lasse Faßmann, Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (89. Benedikt Hoppe), Damjan Dordan (56. Lucas Grancay), Cristian Leone (64. Max Jägerbauer), Noah Klose (74. Arin Garza), Emre Erdogan - Trainer: Alper Kayabunar - Trainer: Vincent Saller

Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin, Engjell Havolli, Yunus Erdal, Tobias Ullmann (78. Nino Peulić), Dominik Krachtus (68. Eren Bozkurt), Hazem Ibrahim (46. Valdrin Katana), Javin Bolte, Dogukan Mumcu (46. David Anyaonu), Ibrahim Capar, Ruvjed Perovic (46. Niklas Berger) - Trainer: Servet Bozdag

Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 175

Tore: 1:0 Raphael Wach (7.), 2:0 Xaver Kiefersauer (24.), 3:0 Noah Klose (51.), 3:1 Javin Bolte (66.)