Bayernliga LIVE: Türkgücü im Kellerkrimi mit dem Rücken zur Wand

Der 15. Spieltag der Bayernliga Süd hatte am Freitag bereits einige Überraschungen zu bieten. Am Samstag empfängt Deisenhofen ein ausgeruhtes Pipinsried, das vergangene Woche nicht bei Türkgücü antreten musste. Türkgücü selbst darf wieder spielen und braucht in Kottern unbedingt zählbares.

Direkt zum Start in den 15. Spieltag der Bayernliga Süd gab es eine Mega-Überraschung. Tabellenführer TSV 1860 München II unterlag völlig unerwartet beim Kellerkind FC Sturm Hauzenberg. Für das goldene Tor vor 1300 Zuschauern sorgte Luca Canales Uhrmann, der nach 69 Minuten eine Freistoßhereingabe von Fabian Wiesmaier zum umjubelten Siegtreffer in die Maschen köpfte. Die Gastgeber verlassen damit (vorerst) die direkten Abstiegsplätze. Der Vorsprung der kleinen Löwen ist auf nur noch einen Zähler geschrumpft. FC Sturm Hauzenberg – TSV 1860 München II 1:0

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger (75. Alexander Kretz), Eralb Sinani, Philipp Michl (90. Hannes Fuchs), Niklas Heininger, Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl (51. Fabian Wiesmaier), Florian Seibold, Johannes Stingl (67. Christoph Traxinger), Hannes Hobelsberger (79. Manuel Mader), Bastian Schmid - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz

TSV 1860 München II: Miran Qela, Justin Thönig (75. Matthias Roithmayr), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Raphael Wach, Samuel Althaus, Noah Klose, Brahim Moumou (83. Luis Pereira de Azambuja), Sandro Porta (67. Lucas Grancay), Emre Erdogan (67. Cristian Leone) - Trainer: Alper Kayabunar

Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) - Zuschauer: 1300

Tore: 1:0 Luca Canales Uhrmann (69.)

Der SV Erlbach bleibt weiter oben dran und profitiert ebenfalls von der überraschenden Niederlage des TSV 1860 II. Der SVE entschied das Verfolgerduell gegen Aufsteiger FC Sportfreunde Schwaig knapp mit 1:0. Das einzige Tor an diesem Abend fiel bereits in der Anfangsphase. Milos Lukic wurde von den Beinen geholt. Maximilian Sammereier verwandelte den fälligen Foulelfmeter. In der Folge brachten die Gastgeber den knappen Vorsprung vor mehr als 400 Zuschauern über die Zeit. Schwaig hatte Chancen. Der Ausgleich gelang jedoch nicht. Erlbach rückt mit dem Dreier weiter oben ran. SV Erlbach – FC Sportfreunde Schwaig 1:0

SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (71. Michael Winter), Milos Lukic (75. David Vogl), Levin Ramstetter, Tobias Duxner (84. Samuel Zwislsperger), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Tobias Jell (80. Daniel Gaedke), Sebastian Hofmaier (87. Johannes Empl), Mathias Leiber, Linus Hesch, Philipp Gau (67. James Timbana), Vincent Sommer (80. Noah Brill), Florian Pflügler, Robert Rohrhirsch, Raffael Ascher, Leon Roth - Trainer: Christian Donbeck

Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 408

Tore: 1:0 Maximilian Sammereier (7. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Robert Rohrhirsch (93./FC Sportfreunde Schwaig/)

Der SV Kirchanschöring zählt ebenfalls zu den größten Profiteuren der Löwen-Pleite. Der vorerst Tabellenvierte drehte am Freitagabend einen Pausenrückstand noch zu einem klaren Sieg. Die Gäste aus Heimstetten konterten den SVK in der Anfangsphase aus und gingen damit früh in Führung. Lukas Riglewski verwertete freistehend einen tollen Steckpass. Nach der Pause schalteten die Hausherren dann mehrere Gänge hoch auf und sicherten sich so noch den Sieg. Samuel Schwarz köpfte nach einem Freistoß von David Lobendank zum Ausgleich. Nur sechs Zählerumdrehungen später brachte Thorsten Nicklas Kirchanschöring in Führung. Heimstetten vergab zwischenzeitlich aussichtsreiche Möglichkeiten, unter anderem durch Riglewski. Jonas Kronbichler machte auf der Gegenseite kurz vor dem Ende den Deckel drauf. Kirchanschöring klopft damit weiter an der Tabellenspitze an. Heimstetten dagegen lässt die Möglichkeit aus, oben ranzuschnuppern. SV Kirchanschöring – SV Heimstetten 3:1

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei (90. Andreas Krämer), Thorsten Nicklas, Elias Huber, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach (72. Matteo van de Wiel), David Lobendank (89. Sebastian Dengel), Jonas Kronbichler, Samuel Schwarz (79. Dennis Hrvoic), Fikret Jahic - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Yannick Günzel, Rene Rüther, Cedric Ildas, Dennis Polat, Lukas Riglewski (79. Emil Titze), Dominique Girtler, Yamin H-Wold - Trainer: Sarah Romert

Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching)

Tore: 0:1 Lukas Riglewski (12.), 1:1 Samuel Schwarz (56.), 2:1 Thorsten Nicklas (62.), 3:1 Jonas Kronbichler (86.)

Gelb-Rot: Rene Rüther (90./SV Heimstetten/)