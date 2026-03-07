Bayernliga LIVE: SVS schlägt erneut zurück – FCD machts deutlich

Der SV Erlbach konnte das Topspiel am Freitagabend gegen den SV Kirchanschöring für sich entscheiden. Leonhard Thiel brachte den SV nach 26 Minuten in Front, nach 60 gespielten Minuten erhöhte Wolfgang Hahn für die Hausherren. Erlbach kann mit dem Dreier die Konkurrenz aus Kirchanschöring überholen, die Teams auf den Plätzen drei und vier trennt jedoch nur ein Zähler.

SV Erlbach – SV Kirchanschöring 2:0

SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (90. David Vogl), Milos Lukic, Levin Ramstetter (77. Michael Winter), Tobias Duxner (69. Simon Hefter), Leonhard Thiel (90. Sebastian Hager) - Trainer: Lukas Lechner

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei (84. Fabian Kühnel), Thorsten Nicklas (85. Andreas Krämer), Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank, Maximilian Reiter (52. Matteo van de Wiel), Jonas Kronbichler, Samuel Schwarz (64. Sebastian Dengel), Fikret Jahic (70. Marco Schmitzberger) - Trainer: Thomas Leberfinger

Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau)

Tore: 1:0 Leonhard Thiel (26.), 2:0 Wolfgang Hahn (60.)