Bayernliga LIVE: SVK vorn - Ismaning siegt spät - 1860 II mit Elfer

Der TSV Landsberg feiert einen klaren Heimsieg gegen Heimstetten und legt im Rennen um die Meisterschaft vor. Luca Dollinger brachte die Hausherren früh auf Siegkurs. Dank seines frühen Doppelpacks führte Landsberg früh mit 2:0 (3., 26.). Dominique Girtler brachte die Gäste vor der Pause wieder heran (44.).

In der zweiten Halbzeit ließ der TSV die Muskeln spielen. Tadeus Henn (57.), Maximilian Berwein (61.) und Tino Reich (77.) stellten auf 5:1. Daniel Stemmel erzielte spät den Treffer zum 5:2-Endstand (87.).





TSV Landsberg – SV Heimstetten 5:2

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder (85. Tim Seibold), Lukas Bettrich, Fabian Kljucevic, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Luis Schäffler (60. Daniele Sgodzaj), Tiziano Mulas, Tadeus Henn (60. Maximilian Seemüller), Maximilian Berwein (83. Levin Nuhanovic), Luca Dollinger (60. Tino Reich) - Trainer: Christoph Rech

SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias (80. Sebastian Gebhart), Ikenna Ezeala, Rene Rüther, Daniel Steimel, Dennis Polat (56. Emil Titze), Vitus Vochatzer, David Leitl (63. Robin Penski), Lukas Riglewski, Dominique Girtler - Trainer: Sarah Romert

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 389

Tore: 1:0 Luca Dollinger (3.), 2:0 Luca Dollinger (26.), 2:1 Dominique Girtler (44.), 3:1 Tadeus Henn (57.), 4:1 Maximilian Berwein (61.), 5:1 Tino Reich (77.), 5:2 Daniel Steimel (87.)