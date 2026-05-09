Bayernliga LIVE: SVK vorn - Ismaning siegt spät - 1860 II mit Elfer

Der TSV Landsberg hat im Duell um die Meisterschaft vorgelegt. Heute trifft der TSV 1860 II auf den TSV Nördlingen. Pipinsried muss bei Türkspor Augsburg ran. Die Liveticker in der Übersicht.
Der TSV Landsberg feiert einen klaren Heimsieg gegen Heimstetten und legt im Rennen um die Meisterschaft vor. Luca Dollinger brachte die Hausherren früh auf Siegkurs. Dank seines frühen Doppelpacks führte Landsberg früh mit 2:0 (3., 26.). Dominique Girtler brachte die Gäste vor der Pause wieder heran (44.).
In der zweiten Halbzeit ließ der TSV die Muskeln spielen. Tadeus Henn (57.), Maximilian Berwein (61.) und Tino Reich (77.) stellten auf 5:1. Daniel Stemmel erzielte spät den Treffer zum 5:2-Endstand (87.).
TSV Landsberg – SV Heimstetten 5:2
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder (85. Tim Seibold), Lukas Bettrich, Fabian Kljucevic, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Luis Schäffler (60. Daniele Sgodzaj), Tiziano Mulas, Tadeus Henn (60. Maximilian Seemüller), Maximilian Berwein (83. Levin Nuhanovic), Luca Dollinger (60. Tino Reich) - Trainer: Christoph Rech
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias (80. Sebastian Gebhart), Ikenna Ezeala, Rene Rüther, Daniel Steimel, Dennis Polat (56. Emil Titze), Vitus Vochatzer, David Leitl (63. Robin Penski), Lukas Riglewski, Dominique Girtler - Trainer: Sarah Romert
Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 389
Tore: 1:0 Luca Dollinger (3.), 2:0 Luca Dollinger (26.), 2:1 Dominique Girtler (44.), 3:1 Tadeus Henn (57.), 4:1 Maximilian Berwein (61.), 5:1 Tino Reich (77.), 5:2 Daniel Steimel (87.)
Der SV Erlbach sendet ein Lebenszeichen im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz. Gegen den SV Schalding-Heining siegte der SVE mit 2:0.
Nach 45 Minuten stand es noch 0:0, dann zeigte Erlbach seine Klasse. Tobias Duxner brachte die Hausherren in Führung (48.), Sebastian Hager erzielte den Treffer zum 2:0-Endstand (51.).
SV Erlbach – SV Schalding-Heining 2:0
SV Erlbach: Jonas Eschler, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (86. Manasse Francisco), Pascal Linhart, Maximilian Sammereier, Florian Wiedl, Levin Ramstetter, David Vogl (46. Simon Hefter), Tobias Duxner (79. Michael Winter), Sebastian Hager - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner (53. Mohamed Bekaj), Markus Tschugg, Christoph Szili, Christian Brückl, Quirin Stiglbauer, Noel Tanzer, Fabian Stahl (77. Marius Niederländer), Elion Haxhosaj, Abaz Mazrekaj (65. Laban Saeed), Fabian Schnabel - Spielertrainer: Manuel Mörtlbauer - Trainer: Albert Krenn - Spielertrainer: Markus Gallmaier
Schiedsrichter: Anton Muthig (Ramsthal) - Zuschauer: 452
Tore: 1:0 Tobias Duxner (48.), 2:0 Sebastian Hager (51.)
Gelb-Rot: Mohamed Bekaj (74./SV Schalding-Heining/)
Der Tus Geretsried gewinnt das letzte Auswärtsspiel der Saison gegen Sturm Hauzenberg. Nachdem Hannes Fuchs die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte (24.), drehte Geretsried in der zweiten Halbzeit auf.
Erst drehten Keita Kawai (56.) und Srdan Ivkovic (67.) die Partie. Dann stellten Daniel Krebs (69.) und erneut Ivkovic (76.) auf den 4:1-Endstand.
FC Sturm Hauzenberg – TuS Geretsried 1:4
FC Sturm Hauzenberg: Stefan Schulz, Eralb Sinani, Alexander Kretz, Philipp Schneider (82. Niklas Heininger), Hannes Strohmaier (62. Kilian Heß), Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl, Florian Seibold, Hannes Fuchs (62. Philipp Michl), Dominik Manzenberger (46. Bastian Schmid), Manuel Mader (62. Johannes Stingl) - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz
TuS Geretsried: Lukas Günther, Lukas Kellner, Adrian Hofherr, Isni Redjepi (46. Anastasios Karpouzidis), Mihajlo Vjestica (60. Christian Wiedenhofer), Tyrone Prepeluh (60. Robin Renger), Thomas Puscher (60. Sebastian Schrills), Keita Kawai, Srdan Ivkovic, Daniel Krebs (75. Johannes Lex), Alexander Bazdrigiannis - Trainer: Daniel Dittmann
Schiedsrichter: Andreas Egner (Bodenmais) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Hannes Fuchs (24.), 1:1 Keita Kawai (56.), 1:2 Srdan Ivkovic (67.), 1:3 Daniel Krebs (69.), 1:4 Srdan Ivkovic (76.)