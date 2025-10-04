Bayernliga LIVE: Starke Landsberger Sololäufe – Schemat knipst für FCD

Maximilian Berwein und der TSV Landsberg können den Rückstand auf 1860 München auf einen Zähler verkürzen. – Foto: Simon Eiler

Am Tag der Deutschen Einheit hat sich der FC Pipinsried drei Punkte gegen den TSV Kottern geholt. Tabellenführer TSV 1860 München II kam beim SV Kirchanschöring nicht über ein Unentschieden hinaus. Der 13. Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag Heute, 14:00 Uhr TSV Landsberg TSV Landsb. FC Ismaning FC Ismaning 2 0 PUSH

Spiele am Freitag

Der FC Pipinsried hat mit 1:0 gegen den TSV Kottern gewonnen. Das Tor des Spiels fiel bereits in der 13. Spielminute. Mario Götzendorfer versenkte den Ball im Kotterner Kasten und bescherte seinem Team so die drei Punkte. Pipinsried ist dabei das vierte Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Während der TSV Kottern tief unten in der Tabelle hängt, ist das Team aus dem Dachauer Hinterland auf einem starken vierten Tabellenplatz. Der Abstand zum Zweitplatzierten beträgt nur einen Punkt. TSV Kottern – FC Pipinsried 0:1

TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Samuel Barth (89. Efe Özcan), Filip Dobras, Roland Fichtl, Matthias Jocham, Marco Schad, Maximilian Bär (72. Sven Kopp), Kevin Haug, Achim Speiser (72. Christopher Duchardt), Noah Hackenschmidt (89. Giuseppe Savoca) - Trainer: Andreas Maier

FC Pipinsried: Maximilian Engl, Sebastian Keßler (46. Angelo Mayer), Alexander Lungwitz, Felix Popp, Tobias Schröck, Fabian Benko (85. Kubilay Celik), Mario Götzendörfer (90. Nenad Petkovic), Jonas Lindner, Max Dombrowka (56. Benedikt Lobenhofer), Florian Gebert, Valdrin Konjuhi (62. Nico Karger) - Trainer: Josef Steinberger

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 480

Tore: 0:1 Mario Götzendörfer (13.)

Spannendes Duell vor sagenhaften 1238 Zuschauern in der Bayernliga. Im Heimspiel gegen die Reserve des TSV 1860 München ging zuerst Gastgeber Kirchanschöring in Führung. Nach einer guten halben Stunden hatte David Lobendank die Heim-Elf zum Jubeln gebracht (31.). Die Freude währte allerdings nur kurz, denn keine zwei Minuten später glich 1860-Spieler Finn Fuchs aus (33.). Nach dem Seitenwechsel bekam Kirchanschöring einen Elfmeter zugesprochen, den Jonas Kronbichler zur erneuten Führung für die Gastgeber verwandelte (52.). Wie es der Zufall wollte, währte auch diese wieder nur wenige Minuten, den in der 58. Minute gab es Pfiff und Elfmeter auf der anderen Seite. Noah Klose war es, der für die Löwen-Reserve ausglich. Am Ende war das auch der letzte Treffer des Tages für beide Mannschaften, die sich die Punkte teilen. SV Kirchanschöring – TSV 1860 München II 2:2

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Elias Huber, Dominik Auerhammer (78. Matteo van de Wiel), David Rosenstatter, David Lobendank (78. Dennis Hrvoic), Maximilian Reiter (27. Christoph Dinkelbach), Manuel Omelanowsky (85. Sebastian Dengel), Jonas Kronbichler (90. Fikret Jahic), Samuel Schwarz - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Lasse Faßmann, Arin Garza (62. Brahim Moumou), Raphael Wach, Damjan Dordan, Samuel Althaus (74. Lucas Grancay), Cristian Leone (90. Sandro Porta), Noah Klose - Trainer: Vincent Saller

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 1238

Tore: 1:0 David Lobendank (31.), 1:1 Finn Fuchs (33.), 2:1 Jonas Kronbichler (52. Foulelfmeter), 2:2 Noah Klose (58. Foulelfmeter)