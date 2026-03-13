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Bayernliga LIVE: Springt Landsberg an die Tabellenspitze?
24. Spieltag der Bayernliga Süd
von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der TSV Landsberg hat am Freitagabend die Chance die Tabellenspitze zu erobern. – Foto: Simon Eiler