Nach zuletzt zwei Siegen am Stück wollen die Junglöwen (blau-weiß) ihre Serie gegen den TSV Kottern weiter ausbauen.
Nach zuletzt zwei Siegen am Stück wollen die Junglöwen (blau-weiß) ihre Serie gegen den TSV Kottern weiter ausbauen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Bayernliga LIVE: Spitzenreiter TSV 1860 II empfängt Kellerkind Kottern

18. Spieltag der Bayernliga Süd

Der TSV 1860 II tritt gegen den TSV Kottern an. Die Junglöwen wollen mit einem Sieg ihren Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigen. Alle Spiele der Bayernliga Süd im Liveticker.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
0
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 16:00 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
16:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
14:00

Aufrufe: 07.11.2025, 18:00 Uhr
Ferdinand GehlenAutor