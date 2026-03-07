Bayernliga LIVE: Spitzen-Duo patzt – Türkgücü im Rückstand

Vor 708 Zuschauern trennten sich der SV Schalding-Heining und die Reserve der TSV 1860 München mit 2:2. Die Gäste gingen früh in Führung, als Manuel Mörtlbauer in der 16. Minute das Leder ins eigene Netz beförderte. Fabian Schnabel stellte nur sieben Minuten später auf 1:1. Kurz vor der Pause brachte Loris Husic die Löwen-Reserve erneut in Front (44.). Im zweiten Durchgang sorgte Markus Gallmaier in einer unterhaltsamen Partie in der 65. Minute mit dem Ausgleich zum 2:2-Endstand.

Lange blieb die Partie ohne Treffer, ehe Jeton Abazi den TSV Landsberg in der 55. Minute in Führung brachte. Meriton Vrenezi glich für Türkspor Augsburg in der 70. Minute aus. Tadeus Henn brachte die Gäste in der 77. Minute erneut voran. Doch Mert Akkurt verhinderte in der 87. Minute die Niederlage der Hausherren und stellte auf 2:2.

Jan Krettek (4.) und Niclas Groß (6.) sorgten vor 180 Zuschauern gleich zu Beginn für klare Verhältnisse. Der FC Deisenhofen legte nach dem Seitenwechsel nach: Lukas Kretzschmar erhöhte in der 49. Minute auf 3:0, Tobias Seidl schraubte das Ergebnis in der 66. Minute auf 4:0. Den Ehrentreffer für den FC Sturm Hauzenberg erzielte Hannes Strohmaier in der 73. Minute. Deisenhofen feiert einen deutlichen Heimerfolg und nimmt drei Punkte mit.

Der SV Erlbach konnte das Topspiel am Freitagabend gegen den SV Kirchanschöring für sich entscheiden. Leonhard Thiel brachte den SV nach 26 Minuten in Front, nach 60 gespielten Minuten erhöhte Wolfgang Hahn für die Hausherren. Erlbach kann mit dem Dreier die Konkurrenz aus Kirchanschöring überholen, die Teams auf den Plätzen drei und vier trennt jedoch nur ein Zähler.

SV Erlbach – SV Kirchanschöring 2:0

SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (90. David Vogl), Milos Lukic, Levin Ramstetter (77. Michael Winter), Tobias Duxner (69. Simon Hefter), Leonhard Thiel (90. Sebastian Hager) - Trainer: Lukas Lechner

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei (84. Fabian Kühnel), Thorsten Nicklas (85. Andreas Krämer), Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank, Maximilian Reiter (52. Matteo van de Wiel), Jonas Kronbichler, Samuel Schwarz (64. Sebastian Dengel), Fikret Jahic (70. Marco Schmitzberger) - Trainer: Thomas Leberfinger

Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau)

Tore: 1:0 Leonhard Thiel (26.), 2:0 Wolfgang Hahn (60.)