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Bayernliga LIVE: Spätes Drama in Erlbach, Pipinsried schlägt Schalding
29. Spieltag der Bayernliga
von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Schalding-Heining will mit einem Sieg in der Tabelle am FC Pipinsried vorbeiziehen. – Foto: Simon Eiler
Der FC Pipinsried will gegen den SV Schalding-Heining nach zwei Niederlagen am Stück zurück in die Erfolgsspur, TuS Geretsried ist beim Tabellenfünften SV Erlbach gefordert. Alle Spiele am 29. Spieltag der Bayernliga im Liveticker.
Der FC Pipinsried schlägt den SV Schalding-Heining souverän. Nach einer torlosen ersten Hälfte kamen die Gastgeber mit Schwung aus der Kabine und schlug dirkt zu. Sebastian Keßler bestrafte die schläfrige Schaldinger Hintermannschaft und markierte das 1:0 (47.). In der Folge blieb Pipinsried die tonangebende Mannschaft und belohnte sich in der 71. Minute mit dem 2:0.
Für die Vorentscheidung sorgte kurz darauf eine gelb-rote Karte für Mohamed Bekaj. Die Hoffnung der Gäste auf eine Aufholjagd war damit dahin. In der Nachspielzeit stellte Jaroud Kanze per Elfmeter dann noch den 3:0-Endstand her. Pipinsried ist mit dem Sieg nach zuletzt zwei Pleiten am Stück zurück in der Erfolgsspur.