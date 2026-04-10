Bayernliga LIVE: Spätes Drama in Erlbach, Pipinsried schlägt Schalding

Der SV Schalding-Heining will mit einem Sieg in der Tabelle am FC Pipinsried vorbeiziehen. – Foto: Simon Eiler

Der FC Pipinsried will gegen den SV Schalding-Heining nach zwei Niederlagen am Stück zurück in die Erfolgsspur, TuS Geretsried ist beim Tabellenfünften SV Erlbach gefordert. Alle Spiele am 29. Spieltag der Bayernliga im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Der FC Pipinsried schlägt den SV Schalding-Heining souverän. Nach einer torlosen ersten Hälfte kamen die Gastgeber mit Schwung aus der Kabine und schlug dirkt zu. Sebastian Keßler bestrafte die schläfrige Schaldinger Hintermannschaft und markierte das 1:0 (47.). In der Folge blieb Pipinsried die tonangebende Mannschaft und belohnte sich in der 71. Minute mit dem 2:0.

Für die Vorentscheidung sorgte kurz darauf eine gelb-rote Karte für Mohamed Bekaj. Die Hoffnung der Gäste auf eine Aufholjagd war damit dahin. In der Nachspielzeit stellte Jaroud Kanze per Elfmeter dann noch den 3:0-Endstand her. Pipinsried ist mit dem Sieg nach zuletzt zwei Pleiten am Stück zurück in der Erfolgsspur.