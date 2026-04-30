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Bayernliga LIVE: Schwaig führt in Erlbach - 1860 II ohne Tore
32. Spieltag der Bayernliga Süd
von Lara Marjanovic · Heute, 19:01 Uhr · 0 Leser
Die U21 des TSV 1860 München II trifft auf Sturm Hauzenberg – Foto: Jonas Baier, Robert Geisler