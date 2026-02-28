Bayernliga LIVE: Rot für Türkspor - 1860 II erhöht

Zurück in den Liga-Alltag. Für den TSV Landsberg steht gleich das Top-Spiel gegen den FC Deisenhofen an. – Foto: Walter Brugger

Der Start in die zweite Saisonhälfte könnte kaum spannender ausfallen. Neben dem Top-Spiel in Landsberg und dem Keller-Duell für Türkgücü empfängt u.a. der SV Heimstetten den TSV Kottern, Herbstmeister 1860 begrüßt die Gäste aus Schwaig. Das Spiel des FC Pipinsried gegen den TSV Nördlingen wurde verschoben. Alle Spiele des 22. Spieltags im Liveticker.