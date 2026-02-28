 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ticker

Bayernliga LIVE: Rot für Türkspor - 1860 II erhöht

22. Spieltag der Bayernliga Süd

von Fussball Vorort FuPa Oberbayern · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Zurück in den Liga-Alltag. Für den TSV Landsberg steht gleich das Top-Spiel gegen den FC Deisenhofen an.
Zurück in den Liga-Alltag. Für den TSV Landsberg steht gleich das Top-Spiel gegen den FC Deisenhofen an. – Foto: Walter Brugger

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Der Start in die zweite Saisonhälfte könnte kaum spannender ausfallen. Neben dem Top-Spiel in Landsberg und dem Keller-Duell für Türkgücü empfängt u.a. der SV Heimstetten den TSV Kottern, Herbstmeister 1860 begrüßt die Gäste aus Schwaig. Das Spiel des FC Pipinsried gegen den TSV Nördlingen wurde verschoben. Alle Spiele des 22. Spieltags im Liveticker.

Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
1
0

Heute, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
4
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
2
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
1
1

Verschoben:

Heute, 14:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
Abgesagt