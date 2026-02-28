Bayernliga LIVE: Rot für Türkspor - 1860 II erhöht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Start in die zweite Saisonhälfte könnte kaum spannender ausfallen. Neben dem Top-Spiel in Landsberg und dem Keller-Duell für Türkgücü empfängt u.a. der SV Heimstetten den TSV Kottern, Herbstmeister 1860 begrüßt die Gäste aus Schwaig. Das Spiel des FC Pipinsried gegen den TSV Nördlingen wurde verschoben. Alle Spiele des 22. Spieltags im Liveticker.