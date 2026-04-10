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Bayernliga LIVE: Pipinsried empfängt Schalding, Geretsried in Erlbach
29. Spieltag der Bayernliga
von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Schalding-Heining will mit einem Sieg in der Tabelle am FC Pipinsried vorbeiziehen. – Foto: Simon Eiler
Der FC Pipinsried will gegen den SV Schalding-Heining nach zwei Niederlagen am Stück zurück in die Erfolgsspur, TuS Geretsried ist beim Tabellenfünften SV Erlbach gefordert. Alle Spiele am 29. Spieltag der Bayernliga im Liveticker.