 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ticker

Bayernliga LIVE: Pipinsried empfängt Schalding, Geretsried in Erlbach

29. Spieltag der Bayernliga

von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Schalding-Heining will mit einem Sieg in der Tabelle am FC Pipinsried vorbeiziehen.
Der SV Schalding-Heining will mit einem Sieg in der Tabelle am FC Pipinsried vorbeiziehen. – Foto: Simon Eiler

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Der FC Pipinsried will gegen den SV Schalding-Heining nach zwei Niederlagen am Stück zurück in die Erfolgsspur, TuS Geretsried ist beim Tabellenfünften SV Erlbach gefordert. Alle Spiele am 29. Spieltag der Bayernliga im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 17:45 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
1
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
0
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 15:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
15:00