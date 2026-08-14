 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ticker

Bayernliga LIVE: "Pipi" trifft im Topspiel – Eigentor für Wasserburg

5. Spieltag im Live Ticker

von Marcel Huse · Heute, 19:14 Uhr · 0 Leser
Darf Pipinsried auch im Spitzenspiel jubeln?
Darf Pipinsried auch im Spitzenspiel jubeln? – Foto: Simon Eiler

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Bayernliga Süd
Hankofen
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

In der Bayernliga Süd steht am Wochenende der 5. Spieltag an. Zum Auftakt steht unter anderem das Topspiel zwischen Spitzenreiter FC Pipinsried und Verfolger FSV Pfaffenhofen/Ilm an. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Freitag

Heute, 18:30 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
2
2

Heute, 18:30 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
4
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
1
0
+Video


Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
4
1

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
0
1

Heute, 19:30 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
0
0

Heute, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
19:30

Spiel am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
14:00

Spiel ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 18:30 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
0
1