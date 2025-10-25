Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Überraschend kassierte der TSV 1860 München II vergangene Woche eine Niederlage gegen Sturm Hauzenberg. (Archivfoto) – Foto: Florian Würthele
Bayernliga LIVE: Nördlingen mit direkter Antwort gegen 1860 München II
Samstag in der Bayernliga: Sechs Partien stehen heute auf dem Fahrplan und es könnte ein kleines Beben in der Tabelle stattfinden. Gewinnt Landsberg heute in Heimstetten, und 1860 München patzt gegen Nördlingen, winkt den Lechstädtern die Tabellenspitze. Um 14 Uhr sind zudem Geretsried und Hauzenberg, Erlbach in Schalding und der FC Ismaning in Kottern im Einsatz. Ab 15 Uhr treffen Pipinsried und Augsburg sowie Türkgücü München und Deisenhofen aufeinander. Der 16. Spieltag der Bayernliga Süd in der Übersicht.