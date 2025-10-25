Bayernliga LIVE: Nördlingen mit direkter Antwort gegen 1860 München II

Samstag in der Bayernliga: Sechs Partien stehen heute auf dem Fahrplan und es könnte ein kleines Beben in der Tabelle stattfinden. Gewinnt Landsberg heute in Heimstetten, und 1860 München patzt gegen Nördlingen, winkt den Lechstädtern die Tabellenspitze. Um 14 Uhr sind zudem Geretsried und Hauzenberg, Erlbach in Schalding und der FC Ismaning in Kottern im Einsatz. Ab 15 Uhr treffen Pipinsried und Augsburg sowie Türkgücü München und Deisenhofen aufeinander. Der 16. Spieltag der Bayernliga Süd in der Übersicht.