Bayernliga LIVE: Noch keine Tore in Gundelfingen - Ismaning siegt

Die U21 des TSV 1860 München bleibt Tabellenführer der Bayernliga und unterstrich das mit einer Machtdemonstration. Spätestens nach dem Traumtor von Emre Erdogan (16.) dominierten die Junglöwen das Geschehen fast nach Belieben und hätten die Sache deutlicher machen können. Das 2:0 durch Noah Klose (71.) sorgte früh für klare Verhältnisse. Auch nach der langen Unterbrechung – Landsbergs Leimeister musste nach schwerem Kopftreffer behandelt werden (75.) – blieb 1860 Herr im Ring und hatte mehrfach die Chance zu erhöhen.

Landsbergs Siegesserie ist dagegen gerissen, der TSV bleibt bis Samstag aber zumindest Tabellenzweiter. Die gute Nachricht: Leimeister ging es nach dem Spiel schon deutlich besser.

TSV 1860 München II – TSV Landsberg 2:0

TSV 1860 München II: Paul Bachmann, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Lasse Faßmann, Raphael Wach, Damjan Dordan (83. Lucas Grancay), Samuel Althaus (81. Benedikt Hoppe), Cristian Leone (63. Sandro Porta), Noah Klose (71. Arin Garza), Emre Erdogan (93. Brahim Moumou) - Trainer: Alper Kayabunar

TSV Landsberg: Leopold Leimeister (79. Cinar Tastan), Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj, Maximilian Seemüller (87. Fares Ibrahim), Tadeus Henn (52. Tiziano Mulas), Tino Reich, Jeton Abazi (70. Moritz Ruprecht) - Trainer: Christoph Rech - Spielertrainer: Furkan Kircicek

Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Emre Erdogan (16.), 2:0 Noah Klose (71.)

Spiel am Sonntag