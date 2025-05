Bayernliga LIVE: Landsberg zerlegt Grünwald - Vorentscheidung?

Die SpVgg Unterhaching tankt Selbstvertrauen für die Relegation. Beim TSV Kottern setzte sich die Mannschaft von Marc Endres mit 3:2 durch. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und führten nach acht Minuten durch Matthias Joacham. Mitte der ersten Hälfte gelang Ben Erlmann der Treffer zum 1:1-Halbzeitstand.

Auch nach Wiederanpfiff lief es beim TSV zunächst besser. Achim Speiser knipste wenige Sekunden nach der Pause zum 2:1 für Kottern. Mit einem Doppelschlag drehten die jungen Hachinger die Partie. Jocker Dominique Girtler traf sechs Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:2. David Leitl drehte die Partie in der 66. Minute endgültig zum 3:2-Endstand.

TSV Kottern – SpVgg Unterhaching II 2:3

TSV Kottern: Antonio Mormone, Tim Buchmann (65. Fabian Günes), Filip Dobras (19. Efe Özcan), Lukas Kohler, Soner Cangert (65. Kim-Bryan Paschek), Lukas Ender, Matthias Jocham, Maximilian Bär, Joichiro Shibata (46. Marcello Barbera), Martin Lekaj, Achim Speiser (78. Samuel Barth) - Trainer: Martin Dausch

SpVgg Unterhaching II: Fabian Scherger, Marcel Martens (58. Dominique Girtler), Raphael Schneider, Laurin Fürmeier, Felix Lautenbacher, David Leitl (76. Jannik Joas), Ben Erlmann, Noah Markulin, Simon Dorfner (70. Elion Haxhosaj), Florian Schmid, Cornelius Pfeiffer (58. Philipp Zimmerer) - Trainer: Wolfgang Sonnenhauser - Trainer: Marc Endres

Schiedsrichter: Raphael Salzberger (Mühldorf a. Inn) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Matthias Jocham (8.), 1:1 Ben Erlmann (23.), 2:1 Achim Speiser (47.), 2:2 Dominique Girtler (64.), 2:3 David Leitl (66.)

Der FC Deisenhofen hat am Tag der Arbeit beim 0:0 in Nördlingen die 50-Punkte-Marke geknackt. Vor 320 Zuschauern flog Jens Schüler von den Hausherren nach einer Notbremse in der 26. Minute vom Platz. Im Anschluss zimmerte Yasin Yilmaz einen Freistoß an die Latte. Die Mannschaft von Daniel Kerscher verteidigte in der restlichen Spielzeit die Unterzahl erfolgreich und die Partie endete torlos.

TSV Nördlingen – FC Deisenhofen 0:0

TSV Nördlingen: Florian Rauh, Felix Käser, Nico Schmidt, Jens Schüler, Paul Rauser, Julian Bosch (78. Jan Mielich), Jakob Mayer, Mario Taglieber (51. Jan Reicherzer), Jonathan Grimm, Mirko Puscher, Alexander Schröter - Trainer: Daniel Kerscher

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Michael Vodermeier, Valentin Köber (46. Stephan Kopp), Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer (89. Tobias Nickl), Georg Jungkunz (64. Alexander Mehring), Björn Jost, Yasin Yilmaz, Noah Semmler (82. Leon Müller-Wiesen), Paul Schemat (64. Jan Krettek), Tobias Seidl - Trainer: Andreas Pummer

Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 320

Tore: keine Tore

Rot: Jens Schüler (26./TSV Nördlingen/)