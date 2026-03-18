 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Bayernliga LIVE: Landsberg will Tabellenspitze - FCP den Bock umstoßen

Wiederholungsspiel in der Bayernliga Süd

von Boris Manz · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
13 Punkte aus den letzten fünf Spielen: Kein Team holte mehr Zähler in der Bayernliga im selben Zeitraum.
13 Punkte aus den letzten fünf Spielen: Kein Team holte mehr Zähler in der Bayernliga im selben Zeitraum. – Foto: Simon Eiler

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Bayernliga Süd
TSV Landsb.
Pipinsried

Ist der TSV Landsberg reif für die Regionalliga? Zumindest die Offensive macht ordentlich Spaß, 58 Tore sind einsame Bayernliga-Spitze. Heute Abend fordert der TSV den FC Pipinsried und kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. Die Mannschaft von Roman Langer rechnet sich aber durchaus Chancen aus. Das Nachholspiel im Live-Ticker.

Heute, 18:30 Uhr
TSV Landsberg
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FC Pipinsried
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18:30