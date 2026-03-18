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Bayernliga LIVE: Landsberg will Tabellenspitze - FCP den Bock umstoßen
Wiederholungsspiel in der Bayernliga Süd
von Boris Manz · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
13 Punkte aus den letzten fünf Spielen: Kein Team holte mehr Zähler in der Bayernliga im selben Zeitraum. – Foto: Simon Eiler